إرهابي بمنطقة الساحل يسلّم نفسه للجيش في برج باجي مختار

سلّم إرهابي ينشط في الجماعات المسلّحة بمنطقة الساحل، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار يوم الأربعاء، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع.

الإرهابي المسمى “ملاوي باي” والمدعو “المقداد”، التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل بسنة 2012. وقد عثر بحوزته على رشاش من نوع كلاشنيكوف، ومخزن، وكمية من الذخيرة.

“وتأتي هذه العملية لتؤكد فعالية المقاربة التي ينتهجها الجيش الوطني الشعبي. والجهود المبذولة من طرف قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب”، يضيف البيان.