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الجزائر

إرهابي يسلم نفسه بالقطاع العملياتي برج باجي مختار

الشروق أونلاين
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إرهابي يسلم نفسه بالقطاع العملياتي برج باجي مختار

سلم إرهابي التحق سنة 2011 بالجماعات الارهابية بمنطقة الساحل، السبت، نفسه للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي برج باجي مختار.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، أنه : “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، سلم يوم أمس 29 جويلية 2023، إرهابي (01) نفسه للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى “ورتي ناجم بن طاهر” الذي التحق بالجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل سنة 2011″.

وأضاف البيان كان بحوزة الإرهابي “مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزنين (02) بالإضافة إلى كمية من الذخيرة”.

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