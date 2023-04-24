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الجزائر

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

الشروق أونلاين
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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلم الإرهابي المسمى “قادير خليفة ” والمكنى “بلش” نفسه إلى السلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد سّلم يوم 23 أفريل 2023، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر بالإرهابي المسمى “قادير خليفة ” والمكنى “بلش”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل سنة 2017.

الإرهابي كان بحوزته  بندقية رشاشة من نوع FMPK، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، 3 مخازن ذخيرة و3 أجزاء شريط FMPK،  جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات وأغراض أخرى.

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