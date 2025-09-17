إرهابي يسلم نفسه للجيش وتوقيف 4 عناصر دعم

كشفت وزارة الدفاع الوطني عن الحصيلة العملياتية التي نفذها عناصر للجيش الوطني خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 سبتمبر 2025.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، سلم الإرهابي المسمى عقباوي بادي المكنى ” حمزة” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمنيوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. ولتحق الإرهابي التائب بالجماعات الإرهابية خارج الوطن في سنة 2016.

وفي ذات الصدد، تم توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة تم توقيف 60 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 5 قناطير و4 كيلوغرامات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط 27 كيلوغرام من مادة الكوكايين و372.407 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش 15 شخصا آخر وضبط 7 بنادق صيد و66.260 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 5 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

الحصيلة كشفت كذلك عن إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وإنقاذ (411) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 940 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.