-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إرهابي يسلم نفسه للجيش وتوقيف 4 عناصر دعم

الشروق أونلاين
  • 109
  • 0
إرهابي يسلم نفسه للجيش وتوقيف 4 عناصر دعم
ح.م
الإرهابي الذي سلم نفسه

كشفت وزارة الدفاع الوطني عن الحصيلة العملياتية التي نفذها عناصر للجيش الوطني خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 سبتمبر 2025.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، سلم الإرهابي المسمى عقباوي بادي المكنى ” حمزة” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس  رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمنيوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. ولتحق الإرهابي التائب بالجماعات الإرهابية خارج الوطن في سنة 2016.

وفي ذات الصدد، تم توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة تم توقيف 60 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 5 قناطير و4 كيلوغرامات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط 27 كيلوغرام من مادة الكوكايين و372.407 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش 15 شخصا آخر وضبط 7 بنادق صيد و66.260 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 5 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

الحصيلة كشفت كذلك عن إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وإنقاذ (411) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 940 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

مقالات ذات صلة
تهافت مبكر على اقتناء اللوازم المدرسية

تهافت مبكر على اقتناء اللوازم المدرسية

محاكمة الوزير هدام ومدير لأملاك الدولة وآخرين في 23 سبتمبر

محاكمة الوزير هدام ومدير لأملاك الدولة وآخرين في 23 سبتمبر

محادثات ثنائية لعطاف مع رئيس الوزراء القطري ووزير خارجية العراق

محادثات ثنائية لعطاف مع رئيس الوزراء القطري ووزير خارجية العراق

بريد الجزائر: 5 خطوات يجب القيام بها في حال التعرض للاحتيال

بريد الجزائر: 5 خطوات يجب القيام بها في حال التعرض للاحتيال

لأول مرة.. عقوبات مخففة أو بديلة مقابل الاعتراف بالذنب

لأول مرة.. عقوبات مخففة أو بديلة مقابل الاعتراف بالذنب

النقل البحري: بيان هام لأصحاب هذه الرحلة

النقل البحري: بيان هام لأصحاب هذه الرحلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد