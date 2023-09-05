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الجزائر

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

الشروق أونلاين
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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار
إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلّم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، يوم الإثنين، حسبما أفاد بيه بيان وزارة الدفاع الوطني. 

ويتعلق الأمر – حسب البيان – بالإرهابي “العربي لادمي سيد محمد” المكنى “عقبة”. الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2015.

وكشف البيان نفسه أن الإرهابي المكنى “عقبة” كان بحوزته: مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف. 4 مخازن ذخيرة و80 طلقة عيار 39×7.62 ملم.

وأشار البيان إلى أن “مثل هذه العمليات النوعية تؤكد من جديد على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل أرجاء البلاد”.

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