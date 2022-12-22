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الجزائر

إرهابي يسلّم نفسه للسلطات العسكرية في برج باجي مختار

الشروق أونلاين
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إرهابي يسلّم نفسه للسلطات العسكرية في برج باجي مختار
ح.م
الإرهابي الذي قام بتسليم نفسه

سّلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية يوم الأربعاء، في برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، حسب بيان لوزارة الدفاع.

ويتعلق الأمر، حسب البيان، بالإرهابي “مهري ماء العينين”، المدعو”أيمن”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل سنة 2016، حيث عثر بحوزته على:

  • – 1 مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف
  • – مخزني 2 ذخيرة
  • – اثنان وخمسون (52) طلقة من عيار (7.62X39 ملم)
  • – جهاز 1 إرسال واستقبال من نوع موتورولا MT-9000.

هذه النتائج الإيجابية المحققة تشهد على مدى تحكم قواتنا المسلحة في تنفيذ مهامها بكل فعالية واحترافية قصد بسط الأمن والسكينة عبر كامل ربوع الوطن. يؤكد بيان وزارة الدفاع.

ومساء الأربعاء، أذاع التلفزيون الجزائري، اعترافات مسجّلة للإرهابي عرقوب الجيلالي المكنى “النواس”، الذي سلّم نفسه مؤخرا للمصالح الأمنية.

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