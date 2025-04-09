إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 9 عناصر دعم خلال أسبوع

موازاة مع حجز قنطار و65 كلغ من المخدرات المغربية

سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة عبر التراب الوطني خلال الأسبوع الماضي، حسب ما أوردته الأربعاء، حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وأوضح المصدر أنه “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذّت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أفريل 2025، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.

ففي إطار مكافحة الإرهاب و”بفضل جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي، سلم الإرهابي المسمى (بن علي بوبكر) المكنى (أبوبكر) نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (9) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة و”مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات بالبلاد، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (37) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال قنطار و(65) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم حجز (42.57) كيلوغراما من مادة الكوكايين و(810. 220) قرص مهلوس”.

“وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (248) شخص وضبطت (23) مركبة و(153) مولد كهربائي و(91) مطرقة ضغط و(3) أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”.

كما تم خلال نفس الفترة “توقيف (13) شخصا آخر وحجز مسدس رشاش (1) من نوع “كلاشنيكوف” ومسدس آلي و(10) بنادق صيد و(45.180) لترا من الوقود، بالإضافة إلى (23) قنطارا من مادة التبغ و2.83 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة”. من جهة أخرى، “أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (89) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (494 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”، وفق الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي.