إرهابي ينشط بمنطقة الساحل يسلم نفسه ببرج باجي مختار

سلم الإرهابي المدعو ملوكي حبيب الله نفسه إلى السلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع الوطني خلال الفترة من 08 إلى 14 مارس 2023، فقد نفذت وحدات ومفارز الجيش عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

ففي إطار مكافحة الإرهاب، سلّم الثلاثاء 14 مارس 2023، الإرهابي المدعو “ملوكي حيب الله” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

الإرهابي الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2012، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 65 تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 16 قنطار و48 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 8,55 كيلوغرام من مادة الكوكايين و36596قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش، 124 شخصا وضبطت 21 مركبة و103مولدات كهربائيا و52 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 24 شخصا آخر وضبط 12 بندقية صيد و39 قنطار من مادة التبغ و30711 وحدة من مختلف المشروبات وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ76 طن.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 25063 لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة وأدرار وبرج باجي مختار.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 68 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 523 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.