إرهابي يُسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلّم الإرهابي المسمى “أ. عيسى” المدعو “أبو يوسف” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، الخميس، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لوحدات الجيش الوطني الشعبي، سلّم الإرهابي المسمى “أ. عيسى” المدعو “أبو يوسف” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار/ن.ع.6، وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى

كما أفادت حصيلة وزارة الدفاع أنه في نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (10)عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة بأنحاء الوطن.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (39) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (109) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (562) غرام من مادة الكوكايين و(129026) قرص مهلوس.

وبكل من برج باجي مختار وإن ڨزام وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي(101)شخصا وضبطت (26) مركبة و(46) مولدا كهربائيا و(46) مطرقة ضغط و(11) جهاز للكشف عن المعادن و(08) قناطير من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،في حين تم توقيف (14) شخصا آخر وضبط (05) بنادق صيد و(05) مسدسات آلية و(36744) لتر من الوقود و(14) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (108) أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيماتم توقيف (351) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.