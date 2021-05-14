-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
كاريكاتير العدد 6792
إرهاب الطرقات
باقي بوخالفة
2021/05/14
43
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
حماية مدنية: العثور على آخر ضحايا السيول ببلدية المعريف في المسيلة
الجزائر تقود جهود المجموعة العربية في الأمم المتحدة
بوقادوم والكوني يبحثان التعاون بين الجزائر وليبيا
وفاة والدة وزير العمل الهاشمي جعبوب
الحماية المدنية: أكثر من ألف حادث مرور خلال أسبوع فقط
رسميا..دخول اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا حيز التنفيذ
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
حصيلة كورونا بالجزائر: 170 إصابة جديدة و5 وفيات
2021/05/14
الفنان صالح أوقروت يهنئ الجزائريين بالعيد من فرنسا ويشكر محبيه على دعمه
2021/05/13
شهادة الجنسية مطلوبة في هاتين الحالتين فقط
2021/05/14
بالتفاصيل..هكذا ستتم ممارسة نشاط استيراد السيارات الجديدة!
2021/05/12
والدة رونالدو اختارت الوجهة المستقبلية لِنجلها
2021/05/13
الرأي
المزيد
قراع الأمس.. صراع اليوم
عمار يزلي
2021/05/14
الحاخامات والدعاة!
عبد الناصر بن عيسى
2021/05/14
علم الفضائل وعلم المسائل
أبو جرة سلطاني
2021/05/11
سَلِّ نفسك واحذر انفلاتها!
سلطان بركاني
2021/05/11
من القدس: رسالة للواهمين بالتطبيع
محمد سليم قلالة
2021/05/11