-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
عاجل
وزارة التربية: الإعلان عن نتائج البكالوريا السبت على الساعة الرابعة مساء
الجزائر
إرهاب الطرقات!
باقي بوخالفة
2022/07/15
15
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
تجاوزات في إبرام الصفقات العمومية بوزارة الصحة
أخبار الجزائر ليوم الجمعة 15 جويلية 2022
الجزائر تنقل سفيرها بمدريد إلى باريس
عودة المغتربين تعيد مخاوف موجة جديدة لـ”كورونا”
الجزائر تعاقب إسبانيا بزيادة ضخّ الغاز إلى إيطاليا
تعيين ابراهيم كسالي وزيرا للمالية
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
منحة البطالة: صدور مرسوم حول استفادة فئات جديدة
2022/07/14
توقعات بعودة الأمطار عبر بعض الولايات الداخلية السبت
2022/07/15
موجة حرّ.. إسبانيا تسجّل درجات حرارة قياسية
2022/07/13
المغرب.. محمد السادس يقر تدابير جديدة للطائفة اليهودية
2022/07/14
فيديو.. نائب إسباني يُحرج سانشيز بـ3 رصاصات من مأساة مليلية
2022/07/13
الرأي
المزيد
قمم ما قبل القمة
عمار يزلي
2022/07/15
كورونا في البيت
عبد الناصر بن عيسى
2022/07/15
نوابغ لكن راسبون!
رشيد ولد بوسيافة
2022/07/13
يومُ القرآن في قسنطينة
محمد الهادي الحسني
2022/07/13
حالٌ لا يرضاها الله
سلطان بركاني
2022/07/13