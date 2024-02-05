-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
إرهاب الطرقات
باقي بوخالفة
2024/02/05
24
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
صيد بحري: إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون التقني مع اليابان
نساء سرقن جثة رضيع من مستشفى بوهران
100 مليون قرضًا لمستخدمي التربية لشراء السيارة
الفريق أول شنقريحة يزور المملكة العربية السعودية
“بارون” يستورد 135 كلغ من الذهب للبيع في السوق السوداء
سيال: انقطاع المياه عبر 5 بلديات بالعاصمة
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
ماقصة السيدة المغربية التي قيل إنها السبب في سجن دنيا بطمة؟
2024/02/05
100 مليون قرضًا لمستخدمي التربية لشراء السيارة
2024/02/03
لا عقود مع شركات التبغ الإماراتية في الجزائر
2024/02/04
من صاحب الحساب المسؤول عن فضح “المؤثرات” الجزائريات؟
2024/02/03
“الفاف” تراسل بلماضي وتبلغه بفسخ عقده مع المنتخب الوطني
2024/02/04
الرأي
المزيد
الصهاينة وجائحة الجنون
عبد الناصر بن عيسى
2024/02/05
الشرخ الأبعد في الشرق الأوسط
عمار يزلي
2024/02/05
ركن الإسلام السّادس!
سلطان بركاني
2024/02/05
ماذا بعد حُكم محكمة لاهاي الأخير؟
عبد الوهاب دربال
2024/02/05
السرقات العلمية لا تُكشف بالبرمجيات المستورَدة
أحمد محمود عيساوي
2024/02/05