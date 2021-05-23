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بطلب من جمعية جوزيت وموريس

إزالة التمثال البرونزي للمناضل موريس أودان

الشروق أونلاين
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إزالة التمثال البرونزي للمناضل موريس أودان

تمت إزالة التمثال البرونزي الذي وضع مؤخرا في الجزائر العاصمة للمناضل موريس أودان أمام لوحته التذكارية في الشارع الذي يحمل اسمه.

وجاءت عملية إزالة التمثال، السبت، من قبل مصالح بلدية الجزائر الوسطى بناء على طلب من جمعية جوزيت وموريس أودان والتي قالت إنه “أخفى اللوحة التذكارية التي تحمل اسم المناضل وهي اللوحة التي يعرف مكانها ومكانتها كل الجزائريين”.

 وكانت جمعية جوزيت وموريس أودان قد أطلقت نداء في أفريل الماضي للمطالبة بإظهار اللوحة الجدارية “العزيزة على قلوب الشعب الجزائري” حسب وصفها.

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