إزالة العراقيل أمام المستثمرين محور لقاء وزير الصناعة ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي

ناقش وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الاثنين، بمقر الوزارة، مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “CREA”كمال مولى، قضية إزالة العراقيل أمام المستثمرين.

وتمحور النقاش حول إرادة كل من الطرفين، تعزيز التشاور والتعاون بغية إزالة القيود والعراقيل التي يواجهها مختلف المتعاملين، لا سيما تلك المتعلقة بعملية استيراد المدخلات والمواد الأولية.

وكشف وزير الصناعة عن عقد اجتماع ثلاثي الأطراف خلال الأيام القادمة، يضم ممثلين من وزارة الصناعة، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارج ALGEX” والمتعاملين الاقتصاديين للسماح بضبط وتنظيم عملية استيراد المدخلات دون المساس بالإنتاج الوطني واستقرار السوق.

وسمح النقاش أيضا بدراسة جدوى تخفيض الضرائب على المدخلات، خاصة تلك المستوردة من الأسواق الآسيوية، بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات الوطنية.

وأشار عون إلى ضرورة الإسراع في إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، من أجل تحرير الاستثمارات المعلقة، حيث أفاد بأن الملفّ جاهز ومجدول للنقاش والدراسة في جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل.

وستتم دراسة وتقييم هذه الملفات من قبل لجنة الاستماع والمتابعة لدى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “CREA” والتي ستشارك بها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

ويسمح ذلك بتبادل المعلومات لدعم المستثمرين وإزالة العقبات التي يواجهونها لتمكينهم للمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد، حسب ما جاء في البيان.