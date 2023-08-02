إزالة شعار “تويتر” من سطح الشركة بعد شكاوى من السكان

أزيل الشعار الجديد لـ” تويتر” الذي تم عرضه لفترة وجيرة فوق سطح الشركة في سان فرانسيسكو بعد أن اشتكى السكان من الأضواء المزعجة.

ووفقا لشكوى تم تقديمها إلى السلطات المحلية، أخطرت مفتشيتة المباني الشركة العملاقة، بأن الشعار ينتهك قوانين السلامة لوجود هيكل على السطح دون تصريح .

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب منشور من ايلون ماسك الذي استحوذ على الشركة في أكتوبر مقابل 44 مليار دولار.

وأعلن المليادير الأمريكي أن الشركة المسماة حديثًا ستبقى في سان فرانسيسكو على الرغم مما أسماه “دوامة الموت الأخيرة في المدينة، إذا غادرت الشركة تلوى الأخرى أو تغادرها”.

أضاف: “سان فرانسيسكو الجميلة، على الرغم من تخلي الآخرين عنك، سنظل دائما أصدقاؤك”.

وقال متحدث باسم إدارة التفتيش على المباني في المدينة عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين “هذا الصباح، لاحظ مفتشو المبنى أن الهيكل يجري تفكيكه”.

تابع :”سيتم تقدير رسوم مالك العقار للتركيب غير المصرح به للهيكل المضيء”.

وكان السكان المحليون قد سجلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع شعارا عملاقا للحرف “اكس” متوهجا ونابضا ومضيئا، مع انتقاد البعض لأضوائه المتطفلة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كتب مفتش إدارة التفتيش على المباني في تقرير، أن ممثلي الشركة منعوا العمال من الوصول إلى السقف لفحص الشعار، وفق ما نشرته “رويترز”.