إساءات عنصرية تستهدف ثلاثي المنتخب الفرنسي

استهدف ثلاثي المنتخب الفرنسي، كينغسلي كومان وراندال كولو مواني وأوريليت تشواميني، بإساءات عنصرية، عقب خسارة “الديوك” لقب نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وضيّع لاعبا بايرن ميونخ وريال مدريد كومان وتشواميني ركلتي ترجيح، فيما أضاع كولو مواني، لاعب إينتراخت فرانكفورت، فرصة ذهبية في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، كانت يمكن أن تمنح فرنسا اللقب للمرة الثالثة في تاريخها.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها: “تركت رموز تعبيرية مثيرة للاشمئزاز، على حسابات الثلاثي وعدد من التعليقات المهينة، ودفعت التعليقات تشواميني وكولو مواني إلى تعطيل حساباتهما لفترة وجيزة”.

ونشر نادي بايرن ميونيخ رسالة دعم لكومان، ندد فيها بالتعليقات العنصرية التي استهدفت اللاعب الحامل لألوانه.