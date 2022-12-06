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رياضة

إسبانيا استعدت للمغرب بـ1000 ركلة جزاء !

عمر سلامي
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إسبانيا استعدت للمغرب بـ1000 ركلة جزاء !
ح.م
لويس إنريكي

قال المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي، إنه على مدار أكثر من عام واحد، أبلغ اللاعبين بضرورة تنفيذ ألف ضربة جزاء استعداد لكأس العالم.
وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب، صرح إنريكي أنه في العديد من معسكرات المنتخب قلت للاعبين، لديكم واجب قبل كأس العالم، وهو ضرورة تنفيذ ألف ركلة جزاء على الأقل مع أنديتكم”.

وخصّص إنريكي حيزا كبيرا للحديث عن ركلات الترجيح، وقال أنها “لا تخضع دائما للحظ”. وأوضح قائلًا ” إذا تدربت كثيرا فإن أسلوب تنفيذ ركلات الترجيح سيتحسن بكل تأكيد، لا يوجد مران للتعامل مع الضغط والتوتر، لكن يمكن التأقلم مع الأمر”.

وعبّر مدرب المنتخب الإسباني عن ثقته بأن منتخب إسبانيا قد يضطر إلى تنفيذ ركلات الترجيح في مباراة ما من الأدوار الإقصائية، وقال: “إنها لحظة من التوتر الشديد، لحظة إظهار أنه يمكنك تسديد ركلة الترجيح بالطريقة التي تُقرّر إذا كنت قد تدربت على تنفيذها ألف مرة”.

ويتقابل المنتخبان الإسباني والمغربي، زوال الثلاثاء، بداية من الساعة الرابعة، لحساب الدور ثمن النهائي من مونديال قطر.

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