إسبانيا: اعتقال داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي ببرشلونة

اعتقل المدافع الدولي السابق البرازيلي داني ألفيس في برشلونة الجمعة على خلفية تحقيق حيال شبهات اعتداء جنسي، بحسب ما ذكرت الشرطة الإقليمية الكاتالونية.

وأوضح ناطق باسم الشرطة الكاتالونية لوكالة فرانس برس “لقد جاء هذا الصباح إلى مركز الشرطة في ليس كورتس”، أحد أحياء برشلونة، حيث “تم استدعاؤه. تم اعتقاله وهو في طريقه” إلى محكمة العدل في برشلونة.

وبحسب مصدر قضائي، من المقرر أن يستمع إليه قاض.

وكانت محكمة في برشلونة أعلنت في 10 الشهر الحالي أنها “فتحت تحقيقًا في جريمة اعتداء جنسي مزعومة بعد شكوى قدمتها امرأة ضد لاعب كرة قدم” من دون ذكر اسم اللاعب. في حين أكد مصدر مطلع لفرانس برس أن هذا الاتهام يطال ألفيس.

وحددت الشرطة الإقليمية أن السيدة التي تقدمت بشكوى في 2 جانفي تتهم اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً بلمهسا بشكل غير لائق.

وحسب الصحف المحلية، حدثت الوقائع المزعومة في ملهى ليلي شهير في برشلونة ليل 30-31 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.

من ناحيته، نفى ألفيس في رسالة بعثها إلى القناة الإسبانية “أنتينا 3” في الخامس من الشهر الحالي، ارتكاب أي سلوك إجرامي وقال إنه لا يعرف مقدمة الشكوى.

وقبل أيام، كشفت تقارير صحافية أن الشرطة الإسبانية تجري تحقيقا مع النجم البرازيلي داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة.

وأوضحت صحيفة “ABC” الإسبانية، أن الأحداث جرت في برشلونة، حيث زعمت فتاة أن اللاعب السابق للنادي الكتالوني اعتدى عليها.

ولفت التقرير إلى أن مسؤولي الأمن قاموا بالتحقيق مع ألفيش، الذي نفى كل شيء.

وفتحت الشرطة الكتالونية تحقيقا بعد تلقيها البلاغ، وأجرت الفتاة فحصا طبيا في أحد مستشفيات برشلونة، ودونت إفادتها بالفعل.

ونفى أصدقاء اللاعب بشكل قاطع أي علاقة بين اللاعب والفتاة، وذكروا أنه قضى وقتا قصيرا جدا داخل الملهي الليلي ولم يحدث شيء على الإطلاق.