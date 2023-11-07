إسبانيا – الصحراء الغربية.. بلدية سرقسطة تجدد دعمها للشعب الصحراوي

جدد مستشار العمل الاجتماعي والعائلة ببلدية سرقسطة الإسبانية، انخيل لورين، تضامن سرقسطة المطلق واللامشروط مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.

جدد مستشار العمل الاجتماعي والعائلة ببلدية سرقسطة الإسبانية، انخيل لورين، تضامن سرقسطة المطلق واللامشروط مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة. هذا خلال استقباله لوفد صحراوي يقوده ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا عبد الله العرابي.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الصحراوية، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، فتم خلال اللقاء الذي جمع بين الطرفين التطرق لآخر مستجدات القضية الصحراوية على كافة المستويات، وكذا الوضعية الراهنة التي يمر بها الشعب الصحراوي، بالإضافة الى تقييم مشاريع التعاون التي تخصصها مدن مقاطعة أراغون للشعب الصحراوي منذ 1995.

حسب نفس المصدر، أشاد ممثل جبهة البوليساريو “بتضامن شعب أراغون مع الشعب الصحراوي، والموقف الصّلب من لدن مختلف المؤسسات والهيئات الجهوية فيما يخصّ التمسّك بالعدالة والشرعية الدولية حيال الصحراء الغربية، مطلعا المسؤول الإسباني على التطورات السياسية الأخيرة، وبخاصة الوضعية الناجمة عن تعنت نظام الاحتلال المغربي، والمعركة القانونية أمام محكمة العدل الأوروبية، وقرار مجلس الأمن الأخير.”

مستشار العمل الاجتماعي والأسرة والبلدية بسرقسطة من جهته، أشار إلى “أن زيارة الوفد الصحراوي هي بمثابة الفرصة لتوجيه رسالة إلى الشعب الصحراوي تحمل الأمل، وأن سكان المقاطعة ما فتئوا يعلنون تضامنهم مع قضيته العادلة. ونحن وانطلاقا من سرقسطة سنواصل العمل الدؤوب للبحث عن مخرج سلمي وكيفيّة الامتثال للدّين التاريخي الذي يترتّب على إسبانيا تجاه الشعب الصحراوي”، كما أعرب المستشار الإسباني، حسب الوكالة، عن استغرابه من موقف بيدرو سانتشيز تجاه القضية الصحراوية.