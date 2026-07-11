إسبانيا تتجاوز إنجاز “الخضر” وتقترب من معادلة رقم إيطاليا القياسي

وصل المنتخب الإسباني إلى مباراته الـ36 في سلسلة اللاهزيمة، ليعادل بذلك رقم منتخب الأرجنتين.

وعقب فوزه على بلجيكا في ربع نهائي مونديال 2026 ، تجاوز المنتخب الإسباني رقم المنتخبين الجزائري والبرازيلي بـ35 مباراة دون هزيمة

ويتواجد المنتخب الإسباني على بعد خطوة واحدة من معادلة رقم إيطاليا القياسي، بـ37 مباراة دون هزيمة.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن إسبانيا عادلت السلسلة التاريخية التي حققتها الأرجنتين بين عامي 2019 و2022.

ويتقاسم المنتخبان المركز الثاني بقائمة أطول سلاسل اللا هزيمة في تاريخ منتخبات الرجال،

وتخطى المنتخب الإسباني رقم الجزائر والبرازيل بـ 35 لقاء دون هزيمة لكل منهما، وتنقصه مباراة واحدة دون هزيمة، لمعادلة الرقم القياسي العالمي، المسجل باسم منتخب إيطاليا.

وحافظ المنتخب الإيطالي على سجله خاليًا من الهزائم على مدار 37 مباراة متتالية، بين عامي 2018 و2021.

ويواجه المنتخب الإسباني نظيره المنتخب الفرنسي، في نصف النهائي، وهي المباراة المرتقبة أمسية الثلاثاء المقبل بداية من الساعة الثامنة ليلا.