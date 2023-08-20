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رياضة

إسبانيا تتوج بمونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخها

عمر سلامي
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إسبانيا تتوج بمونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخها
ح.م
فرحة قائدة المنتخب الإسباني للسيدات بالتتويج

توج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب إنجلترا بهدف دون رد، في المباراة النهائية.

وسجلت هدف إسبانيا الوحيد اللاعبة كارمونا في الدقيقة 29، بعدما تلقت بينية داخل منطقة الجزاء عبر كالدينتي، لتسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

وقام المنتخب الإنجليزي بعدة محاولات هجومية بغية تعديل النتيجة، إلا أن الفرص المتاحة لم تستغل كما ينبغي.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 68 تحصلت إسبانيا على ركلة جزاء بعد الرجوع إلى تقنية “الفار”.

ولم تتمكن اللاعبة هيرموسو من تسجيل الركلة أمام تألق حارسة مرمى إنجلترا.

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