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إسبانيا تحشد سفراءها في أوروبا لمواجهة الهجوم الدبلوماسي المغربي

الشروق أونلاين
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إسبانيا تحشد سفراءها في أوروبا لمواجهة الهجوم الدبلوماسي المغربي
أرشيف

حشدت إسبانيا سفراءها لدى دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجوم الدبلوماسي الذي يشنه المغرب، لتوضيح الرؤية الاسبانية من أزمة الهجرة والصحراء الغربية ورئيسها إبراهيم غالي.

وجاء في مذكرة حملت توقيع كاميلو فيلارينو، مدير مكتب وزيرة الخارجية الإسبانية، أن “المغرب ينشط في عواصم الاتحاد الأوروبي المختلفة لتقديم نسخته من الأحداث المتعلقة بالأزمة الحالية في العلاقات مع إسبانيا”.

وبعثت وزيرة الخارجية غونزاليس لايا حسب  صحيفة “إلكوفيدونسيال” تعليمة إلى التمثيليات الدبلوماسية، تتعلق بأزمة الهجرة والصحراء الغربية”.

وقالت أنه من “الضروري مساعدة دبلوماسييها بشكل استباقي في اتصالاتهم مع وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي”.

وبدأ التوتر في العلاقات بين المغرب واسبانيا مباشرة بعد رفض الحكومة الإسبانية، عبر وزيرة خارجيتها، اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتبع ذلك تأجيل الاجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين الإسبانية والمغربية إلى أجل غير مسمى، فيما تعتبر قضية الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي القطرة التي أفاضت الكأس.

اسبانيا تنفي دخول الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي أراضيها بجواز سفر مزور

نفت اسبانيا أن يكون الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي قد دخل أراضيها للعلاج بجواز سفر مزور، كما يروج له مسؤولون مغاربة وإعلام مقرب من نظام المخزن.

ونقلت وكالة “أوروبا برس” الإسبانية عن مصدر حكومي ردا على تصريحات المسؤولين المغارية: غالي لم يصل إلى إسبانيا بجواز سفر مزور ، على الرغم من أنه استخدم هوية أخرى في المستشفى في لوغرونيو حيث لا يزال يعالج  بعد إصابته بفيروس كورونا.

وحسب نفس المصدر، فإن الرئيس الصحراوي دخل  إسبانيا عبر  الجزائر بجواز السفر الذي يسافر به عادة والذي يلبي الشروط القانونية المعمول بها.

وزيرة الخارجية الإسبانية: “لن يكون هناك تغيير في موقفنا من الصحراء الغربية”

جددت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا موقف بلادها من مسألة الصحراء الغربية، قائلة إن “إسبانيا لا تزال ملتزمة بحزم بالحل السياسي  الذي يجب التوصل إليه في إطار الأمم المتحدة”.

وقالت الوزيرة الاسبانية في مقابلة مع صحيفة لارازون المحلية، الجمعة،  “هذا هو الموقف الإسباني وهذا الموقف لا يمكن أن يتغير لأن إسبانيا دولة تحترم الشرعية الدولية”.

وأضافت “لن يؤدي استقبال زعيم البوليساريو ولا الضغط من المغرب إلى تغيير إسبانيا لموقفها من الصحراء الغربية”.

بوريطة: ما حدث في سبتة بسبب إرهاق الشرطة المغربية بعد نهاية شهر رمضان!

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال إن تفجر أزمة الهجرة مع اسبانيا في منطقة سبتة وتدفق آلاف المهاجرين كان بسبب الارهاق الذي أصاب الشرطة المغربية بعد نهاية شهر رمضان، في تصريح جديد خلف موجة سخرية في وسائل الإعلام الاسبانية.

وصرح بوريطة لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، الخميس، إن  موجة الهجرة التي عرفها مدينة سبتة، خلال الأيام الأخيرة، راجعة لـ “حالة الإرهاق في صفوف الشرطة المغربية بعد انتهاء احتفالات رمضان” ، وكذا “تقاعس” الشرطة الإسبانية” التي  تنتشر بمعدل شرطي واحد مقابل مائة شرطي مغربي في المناطق الحدودية حسبه.

واشتكى بوريطة من “حملة العداء الإعلامي” لوسائل الإعلام الإسبانية، العمومية منها والخاصة، ضد المغرب من خلال “تعبئة جميع وسائل الإعلام في ظروف غير مقبولة وأحيانا بتدخل كبار المسؤولين” وذلك بعد وصف مدريد ما تقوم به الرباط من توظيف لمأساة المهاجرين بالابتزاز من أجل تغيير موقفها من القضية الصحراوية .

قضية سبتة:  مدريد تتهم المغرب بـ “العدوان” و”الابتزاز”

رفعت الحكومة الإسبانية لهجتها تجاه المغرب ووصفت ما قام به  بـ “العدوان” و “الابتزاز” بعد سماحه بعبور أزيد من 8000 مهاجر إلى مدين سبتة.

وأكدت وزيرة الدفاع الاسبانية مارجريتا روبلز، الخميس، أن ما قامت به المغرب هو اعتداء على اسبانيا وحدود الاتحاد الاوروبي.

واستنكرت روبلز ما قام به الرباط مشيرة إلى أن المغرب استغل القصر لتمرير ابتزازه وعدوانه.

وقالت روبلز في مقابلة لإذاعة راديو ناسيونال الاسبانية “لن نقبل الابتزاز، وسلامة إسبانيا غير قابلة للتفاوض أوعلى المحك وسنستخدم جميع الوسائل اللازمة لضمان وحدة الأراضي ومراقبة الحدود”.

وأضافت الوزيرة “انتهك المغرب أعراف القانون الدولي و”رمي” مواطنيه بمن فيهم القصر، لعبور الحدود مع إسبانيا”.

وبحسب الوزيرة فإن “المغرب بلد مجاور وعليه أن يعيد النظر فيما فعله في الأيام الأخيرة ” لأنه “لم يفعل ذلك بإسبانيا فحسب، بل بالاتحاد الأوروبي”.

وزيرة خارجية اسبانيا: لا أصدق أن المغرب يعرض حياة القصر للخطر بسبب استقبالنا غالي

 قالت وزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليس لايا أنه من غير المعقول تعريض حياة ألاف المراهقين القصر المغاربة للخطر كرد فعل على استقبال اسبانيا لزعيم البوليساريو ابراهيم غالي.

وأكدت لايا، الثلاثاء 18 ماي 2021، في تصريح لإذاعة صادينا الاسبانية  “لا أستطيع أن أتخيل أن حياة القاصرين في البحر معرضة طواعية للخطر كما رأينا في هذه الساعات الأخيرة في سبتة، لا يمكنني تصور تعريض حياة الشباب والقصر للخطر استجابة للعمل الإنساني”.

وقالت بخصوص استقبال الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي “لقد كانت إسبانيا واضحة للغاية ومفصلة للغاية بشأن خصوصية الحالة”.

وأوضحت قائلة “إنها ببساطة استجابة إنسانية لطلب المساعدة الإنسانية من شخص كان في وضع صحي هش للغاية”.

وأضافت “لا يمكنني التحدث باسم المغرب، لكن يمكنني أن أقول لكم إنهم أكدوا لنا قبل ساعات قليلة أن هذا ليس نتيجة الخلاف”.

اسبانيا للمغرب: ليس لدينا ما نقوله لكم مجددا بشأن قضية ابراهيم غالي

 وكانت وزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليس لايا، قد علقت السبت 8 ماي 2021 على بيان جديد للخارجية المغربية بشأن قضية الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، بالقول إن مدريد ليس لديها شيء جديد لتقوله للرباط بشان المسألة.

وقالت أرانشا غونزاليس لايا في إجابة موجزة خلال مؤتمر صحفي عقدته مع وزير خارجية باراغواي إن إسبانيا “ليس لديها ما تضيفه إلى ما قالته حتى الآن”.

واحتجت الخارجية المغربية، السبت مجددا، بعد رفض اسبانيا مطلبها بتحرك قضائي ضد مزاعم تعذيب ضد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، فضلا عن تجاهل مدريد لها في قضية استقباله للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

الخارجية الصحراوية: الألعاب النارية للمخزن لن تنسي العالم طبيعة النزاع

وصفت الخارجية الصحراوية، الخميس، الأزمات التي فجرها النظام المغربي مع عدة دول بسبب نزاع الصحراء الغربية ومرض الرئيس ابراهيم غالي، بأنها مجرد إطلاق “العاب نارية” هنا وهناك، هو مجرد “زوبعة في فنجان”، لن لن تشغل نظر الصحراويين عن كفاحهم الوطني ولا العالم عن جوهر النزاع في الصحراء الغربية.

بيان الخارجية الصحراوية

إثر فشله الذريع في مواصلة الرهان على “الأمر الواقع” في الصحراء الغربية كوضع نهائي، بعد ردة الفعل الحازمة من طرف الشعب الصحراوي يوم 13 نوفمبر 2020 على حماقة خرق وقف إطلاق النار التي إتكبتها المملكة المغربية في منطقة الكركرات، وبعد إنهيار أوهامه في تحييد الإتحاد الإفريقي من مرافقة مسار تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية على اثر القرار التاريخي لمجلس السلم والأمن الإفريقي ليوم 09 مارس 2021 ، وبعد كساد “البضاعة المقايضة” حول إعتراف مزعوم للمغرب بالسيادة على الإقليم على اثر اعلان ترامب من خلال رفض العالم قاطبة لتلك الخطوة الأحادية اللاشرعية والتمسك بخيار الشرعية والقانون الدوليين، لم يبق للرباط من خيار سوى ممارسة الرياضة التي تتقن “تعكير المياه” أولا، ومن ثم، محاولة الصيد فيها.

في هذا الإطار، ينبري المغرب خلال الأسبوعين الأخيرين في حملة إعلامية تضليلية، على خلفية استقبال اسبانيا للأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية إبراهيم غالي للعالج من مرض كوفيد 19 ، وهي الحملة التي تعدت حدود اللياقة الدبلوماسية، وأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن محاباة الرباط والخضوع لابتزازها، لا يؤدي، في النهاية، إلا الى تغذية شهوتها للمزيد من الإبتزاز، وبالتالي تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بسيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في قراراتها السيادية.

تزج الرباط في هذه الحملة بوكالات أنباء ووسائل إعلامية معروفة بدورها التقليدي في المرافعة عن المملكة المغربية وتبييض صورتها البشعة أمام الرأي العام الدولي، والأوروبي خاصة، وكذا ببعض جمعيات “تحت الطلب” الحقوقية الملحقة مباشرة بالمخابرات المغربية لفبركة قضايا ضد الشعب الصحراوي وبعض من قادته ومسؤوليه، لا رأس لها ولا أساس، للفت الأنظار عن جريمة الإبادة المتواصلة منذ سنة 1975 ضد الشعب الصحراوي والموثقة من قبل المحاكم الدولية، المنظمات الحقوقية الإنسانية الدولية، الأمم المتحدة والمعاهد الدولية المتخصصة في التحقيق في المقابر الجماعية، التي أجمعت على “تعرض الشعب الصحراوي لمخطط ممنهج للإبادة العرقية بالتوازي مع محاولة السيطرة العسكرية على الإقليم.

تلك الجريمة المتواصلة، والتي تدير الرباط اليوم، في المدن المحتلة، أحد أكثر فصولها بشاعة ضمن عمليات إنتقام جماعي من المدنيين الصحراويين منذ 13 نوفمبر 2020 ،من خلال عسكرة المدن المحتلة، ومواصلة إغلاق الإقليم وحصار منازل المدنيين والنشطاء الحقوقيين وفرض اقامة اجبارية على غالبيتهم، وممارسة شتى أشكال التعسف والتعذيب والتنكيل بحقهم، كما هو حال عائلة الناشطة الحقوقية سلطانة خيا، وعائلة الأسير المدني الصحراوي محمد الأمين هدي. تلك الإنتهاكات تؤكدها تقارير آمنستي انترناشيول ونداءاتها المتكررة وكذا هيومان رايتس ووتش، فرونت الين، ومؤخرا، أبريل 2021 ،أربعة آليات خاصة لحقوق الإنسان بجنيف. تلك المنظمات وغيرها، ما فتئت تؤكد الضرورة الملحة لتصحيح هذه الحالة الإنسانية الشاذة والمتمثلة في غياب أي آلية لحماية حقوق االنسان في الصحراء الغربية لا عن طريق المينورسو ولا مجلس حقوق الإنسان التابع لألمم المتحدة، بسبب الرفض القاطع للمغرب، وسلبية المجتمع الدولي في الضغط عليه للرضوخ لذلك.

لقد قبلت الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو، ورحبتا منذ اليوم الأول بتوسيع صالحيات المينورسو، أو انشاء أية آلية محايدة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما فيها الأراضي المحررة ومخيمات اللاجئين الصحراويين. لقد أعربنا، إذ ليس لدينا ما نخفيه، عن إستعدادنا التام لاستقبال البعثات التقنية لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وهي المعطلة منذ سنة 2015 بسبب رفض المملكة المغربية لتسهيل مهمتها. والحس العام، يقول ان رفض رقابة دولية محايدة، مبرر للإدانة وقبولها والمطالبة بها مبرر للإشادة والتنويه

بقي أن تتأكد الرباط أن إطلاق “العاب نارية” هنا وهناك، “زوبعة في فنجان” لن تشغل نظر الصحراويين عن كفاحهم الوطني ولا العالم عن جوهر النزاع في الصحراء الغربية، ألا وهو حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال ومدى قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام القانون الدولي في هذا الصدد .

إن الإستقرار و السلام في المنطقة مرهونان بإعتراف المغرب و التزامه بحدوده الدولية و بتخليه عن سياسة الأمر الواقع و العدوان العسكري لضم أراضي جيرانه و طي صفحة التوسع والبحث باستمرار عن صنع عدو خارجي لصد أنظار الشعب المغربي عن قضاياه الحقيقية.

صفعة جديدة للمخزن.. القضاء الاسباني ينفي استدعاء ابراهيم غالي

نفت المحكمة الإسبانية العليا الأربعاء 5 ماي 2021 استدعاء الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، الذي يعالَج في مستشفى في إسبانيا خلافا لما روج له الاعلام المغربي المقرب من المخزن.

وحسب متحدث باسم المحكمة فإنه لم يصذر اي قرار باستدعاء غالي للتحقيق وإنما تحديد مكانه باعتباره متواجدا في اسبانيا للعلاج.
وهللت وسائل اعلام مقربة من المخزن لمعلومات مزيفة طيلة أيام حول القضية رغم نفي الجانب الصحراوي للقضية.

الرئاسة الصحراوية: غالي سيغادر اسبانيا بعد نهاية فترة نقاهته

أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي, متواجد في إسبانيا في فترة نقاهة بعد شفائه من فيروس كورونا، وأن معلومات استدعائه للتحقيق مجرد حملة إعلامية أطلقها المخزن المغربي وإعلامه.

وقال عبد القادر طالب عمر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن السلطات الصحراوية تؤكد أن الرئيس إبراهيم غالي لم يتلق اي استدعاء للتحقيق معه، مشيرا إلى أن الضجة الإعلامية التي أثيرت حول الرئيس غالي تدخل في إطار الحملة الدعائية المغربية للتشويش على القضية الصحراوية.

وأوضح في هذا الصدد، أن نظام المخزن يحاول عن طريق أقلامه المأجورة لفت الأنظار عن القضية الصحراوية وذلك بـ”خلق إشاعات و التدليس حول قضايا غير موجودة إلا في مخيلة النظام المغربي, مؤكدا ان هذه الروايات “غير صحيحة وموجهة للاستهلاك الإعلامي و لابتزاز اي دولة ترفض الانصياع لإرادته”.

وأكد السفير أن المغرب يحاول من خلال هذه “الحرب الدعائية والتضليلية” التغطية على جرائمه في مجال انتهاك حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، خاصة في المناطق المحتلة بعد خرقه السافر لاتفاق وقف إطلاق النار.

من جهته، أكد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا عبد الله العرابي, أن ما تداولته التقارير الإعلامية بخصوص استدعاء القضاء الاسباني، للرئيس الصحراوي و الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، للتحقيق معه هذا الأربعاء “غير صحيح” .

و ذكر الدبلوماسي الصحراوي، إن المغرب يقود حملة تضليلية, في اطار الحرب النفسية للتشويش على القضية الصحراوية، كما يشن حملة “استفزاز و ابتزاز” ضد اسبانيا في محاولة للتأثير على موقفها من القضية الصحراوية و دفع مدريد نحو التمرد على الشرعية الدولية.

و في سياق متصل، فندت مصادر من الرئاسة الصحراوية تلقي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية لأي استدعاء للتحقيق معه من طرف القضاء الاسباني، قائلة: الخبر غير صحيح ومجرد إشاعات مغرضة يوزعها نظام المخزن بسبب حالة الإحباط والخذلان التي وصل إليها, وبلغت إلى حد ابتزاز الحكومة الاسبانية، وتخييرها بينه وبين الصحراويين”.

الرئاسة الصحراوية: حذار من مناورات ودسائس المخزن وإعلامه

أعلنت الرئاسة الصحراوية، الثلاثاء، إن وضع الرئيس ابراهيم غالي في تحسن محذرة مما أسمتها “دسائس ومناورات العدو” في إشارة إلى المخزن المغربي وإعلامه.

بيان

تنهي رئاسة الجمهورية إلى علم كافة أبناء الشعب الصحراوي المكافح والصامد على كل جبهات الفعل الوطني، أن الحالة الصحية للأخ إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة، في تحسن مضطرد وأنه يتماثل للشفاء، والحمد لله.

وبهذه المناسبة، تهيب رئاسة الجمهورية بكل الصحراويين أينما تواجدوا لمواصلة التجند والتعبئة التامة لإنجاز كافة البرامج الوطنية على مختلف واجهات الكفاح، والتحلي بأعلى درجات الحزم والحيطة والحذر من دسائس ومناورات العدو، مع الاستمرار في التقيد بالإجراءات الوقائية من وباء كوفيد 19، خصوصا في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، التي ندعو الله فيها أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يجعلنا من العتقاء من النار وأن يمن على شعبنا المجاهد بالنصر والتمكين وتحقيق الهدف المنشود، الاستقلال وبناء الدولة الصحراوية على كامل ترابنا الوطني.

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التعليقات
97
  • marimel

    لاسبانيا ليس لدينا ما نضيف الجواب المغرب ارهاق الشرطة

    10
  • نورالدين الجزائري

    تعليقا على ما كتب الذي ادعى انه حفيد بن باريس زورا فهو ولا شك مروكي وأما ما دخلنا في القضية فاولا هي قضية تصفية استعمار كما هو حال فلسطين وأما عن الأسعار فقارن مع أسعار المروك و ثم انتم قلتم ان الرئيس غالي زور الهوية وانت فعلت كذلك ثم تكلم عن دكتاتورية الملك واترك عنك المحروسة

    -24
  • محمد

    بعد إطلاق المغرب تحذيرا من مغادرة إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، التراب الإسباني دون تقديمه أمام العدالة، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونزاليث لايا، اليوم الأحد، إنه لا بد لزعيم جبهة البوليساريو أن يواجه اتهامات قانونية في حقه أمام القضاء بإسبانيا.

    5
  • سمير منوي

    المهم أنه سيحاكم أمام القضاء الإسباني

    29
  • إيمان

    لم يخسر ريال مدريد لقب الليغا مع العلم أن أتليتيكو مدريد أنهى الموسم في مقدمة الترتيب....

    3
  • محمد☪Mohamed

    لازم إسبانيا تعلم أن هناك غزو المغاربة للإسبانيا ويشتغل في كل مجالات خاصة الجنس اللطيف ممكن يشتغل مع المخزن. المخزن هو نفسه ينشرهم عنده طريقة كيف يوضع عائلة في ظرف 2شهرين فقط.

    -1
  • حفيذ بن باديس

    مدخلنا نحن الجزائريون في قضية خارجية،اليست الجزائر محايدة، يا ودي التاو بالشعب، الزيت ماكاش،الماء رجعنا الثمانينات ماكاش، السلعة غلات. الأولى على ابواق الفتنة الإهتمام بمشاكل الشعب و همومه. هذا الشخص الذي تدافعون عنه انا متأكد انه ملياردير في بلد اخر و يستعمل قضيته من اجل كسب المال. اعيييينااااااا

    233
  • ابو عمر

    اسبانيا تنفييي.... .اللعاب أحميدة والرشام أحميدة في دار احميدة

    149
  • بوجليجة

    غالي لم يصل إلى إسبانيا بجواز سفر مزور ، على الرغم من أنه استخدم هوية أخرى في المستشفى في لوغرونيو حيث لا يزال يعالج بعد إصابته بفيروس كورونا

    161
  • علي

    المخزن والع في الكذب . و دخل في لعبة المخابرات الجرائرية وخروجه منها صعب. هذا ما صرح به رسميا بورويطة المخزني -بوريطة: ما حدث في سبتة بسبب إرهاق الشرطة المغربية بعد نهاية شهر رمضان! أليس من العجب أن ممثل المخزن يقول هذا ظانا انه يخاطب تلاميذ الطور التحضيري.

    -179
  • سمير

    المغرب وصل الى الحضيض ضحى بشعبه ورماهم في البحر من اجل مبلغ 30 مليار درهم قدمته اسبانيا و استفاد منه المخزن وزبانيته

    -182
  • حسان بن محمد

    على المغاربة الذين يحبون المغرب إسقاط نظام مملكة المخزن الهالكة، و الجزائريون، التونسيون، الليبيون و الموريتانيون طبعا يساعدونكم. وعندها ستكون وحدة الشعوب التي لا تقهر المنبثقة من اختيار الشعوب وحكوماتهم شرعية فإذا كان هناك مشكل نحله بيننا بدون تدخل الطراف التي تصطاد في المياه العكرة.

    -243
  • HASSEN

    تعليقي ادناه حصد اكثر من 728 تعليق سلبي،أعتقد جازما انه رقم قياسي أدرك الأن لماذا انا على حق. "إن المخزن يكذب و العياشة يصدقون و يعلقون، الجزائر تساند الصحراء الغربية أحب من أحب وكره من كره". للعلم أنا أنتقد المخزن والعياشة و ليس الشعب المغربي المغلوب على أمره لأنهم بكل بساطة هم إخواننا أحب وكره من كره.

    -224
  • جزائري حر

    عجبني تعليق عبد الله الذي اقسم بالله انه فهم اللعبة جيداً : فهمناك يا برويطة غلبكم رمضان قلت واكرر انكم مجرد مراهقين في مجال السياسية والعلاقات الدولية ولك ان تاتي وتقرا مستوى تعليقات عبيدكم العياشة وحتى اساتذة جامعاتكم المطبلين لسياسة سيدكم قبح الله سعيه حتى تدرك انكم تنتجون اجيال من المغاربة عديمي نخوة وشرف ولوكان لهم شرف وغيرة على عرضهم وارضهم لهموا للدفاع مثل الفلسطنيين وقاوموا الاسبان بدل ان يملئوا مواقع جزائرية بالتصويت السلب

    -180
  • المروكي

    لو كان الحال يعجب في المغرب لما هاج الجميع لمغادرته ثمانية آلاف يسبحون ويعرضون حياتهم للموت والله لشيء يندي له الجبين حطمتم الشعب ولم يبقي لهم سوي الانتحار لعنة الله علي امير الزطلة وزبانيته والمطبعين والموالين لهذه العصابة الإجرامية دوليا

    -211
  • Ahmed

    الذي تتهرب منه إسبانيا ان تعلنه والمغرب يضغط لإعلانه إما معنا او ضدنا المغرب لايهمه موقفها .اما ان يضحكون علينا و يغيرون الموقف حسب مصلحتهم كل مرة هده السياسة ولت . حتى الجزائر ستسفيد لأنهم يضحكون عليهم كدالك

    257
  • MADO

    l algerie avec sa politique des grands fait tomber le makhzen dans le piege avec sa politique des enfants les grands respectent les grands et les petits restent toujours petits ya adjaba comment ce dictateur du roi peut utiliser des enfants a des fins politique ca se passe qu au maroc

    -166
  • Ali dz

    Vraiment le Maroc a bien raison nous les harak algériens ont supportent nos frères maraucains. bravooo et bonne continuation .

    188
  • علي عبد الله الجزائري

    فهمناك يا برويطة غلبكم رمضان قلت واكرر انكم مجرد مراهقين في مجال السياسية والعلاقات الدولية ولك ان تاتي وتقرا مستوى تعليقات عبيدكم العياشة وحتى اساتذة جامعاتكم المطبلين لسياسة سيدكم قبح الله سعيه حتى تدرك انكم تنتجون اجيال من المغاربة عديمي نخوة وشرف ولوكان لهم شرف وغيرة على عرضهم وارضهم لهموا للدفاع مثل الفلسطنيين وقاوموا الاسبان بدل ان يملئوا مواقع جزائرية بالتصويت السلب

    -189
  • ارض-ارض

    لماذا لم ترهق الشرطة من قمع المتظاهرين--السبب اردت ان تضغط على اسبانيا لتغيير مواقفها --والان خفت من عقوبات الاتحاد الاروبي-

    -173
  • آلجيريان

    بايتين يتعاطاو القنب المخزني ويقولك ارهاق رمضان لاحول ولاقوة الى بالله . ام هو امر دبر بليل

    -180
  • سم الجرذان 📌

    المغاربة خونة و لهذا ستعاقبهم اسبانيا عقابا شديدا ان لم يتوقفوا عن رقصة القردة المبللة المغرورة - اوروبا على علم بما يفكر زعيم عصابة المخزن - وتعلم بانه يملك عبيد مخلصين له يقيمون في اوروبا - وهم نفسهم من يكتبون تعليقات يتحدونا بها اسبانيا و المانيا - يريدون القيام باعمال الشغب - اوروبا على علم بذلك - انتم لو استعمرتكم اسبانيا ستفرحون بها و تشعرون بان الجنة دخلت الى جهنمكم يا المقمليين

    -208
  • علي

    هذا هو حال المغرب يريد ان يطير بدون اجنحة و عندما يسقط يحاول ان يبرر سقوطه بالاعتذار و خرجات شيطانية لا يتقبلها العقل. مازالك صغير يا المخزن لا تلعب لعبتك الدنيئة مع الكبار.

    -181
  • نورالدين الجزائري

    الى المدعو عماد الذي يستهزئ بشهداء الجزائر اقول لان المروك لا يفقه معنى شهيد انه لفخر لنا هاته الجماجم الظاهر انك لا جمجمة لك كباقي العياشة والمخازنية ستبقى الجزائر عقدتكم الأبدية

    -179
  • جزائري حر

    الجزاىر افضل بدهائها المعتاد وحنكتها الدبلوماسية المعروفة تسقط المغرب ونظام المخزن الحقير في حفرة لا خروج منها. المغرب بلاد الفقر والجوع. البطالة. العبودية جعل شعبه كله يهاجر. انا احيي القرارت الشجاعة التى قام بها اسياد المغاربة الجزائريون الاحرار من قطع الغاز وكهرباء. وغلق للمنافذ التى تدخل منها المخدرات. العرجة. و وطرد شركات وهمية لنظام المخزن في الجزاىر. هاهي. المغرب. تسقط. في الفقر والمجاعة وهناك بوادر الثورة الأهلية في المغرب. عن قريب. ان شاء الله ويزول هذا النظام الملكي الغاشم واعوانه الظلمة من المخزن

    -178
  • Rachid

    البحر أمامكم والجوع ورائكم أين المفر

    -214
  • نورالدين الجزائري

    شكرا بوريطة لقد انصفت الجزائر هذه المرة الظاهر انك صائم الستة ايام من شوال تقبل الله

    -220
  • فاسي

    وأوضحت قائلة “إنها ببساطة استجابة إنسانية لطلب المساعدة الإنسانية من شخص كان في وضع صحي هش للغاية”. ولكن ليس تحت اسم مزور

    234
  • Imad

    فرحون أننا في مواجهة حادة مع اوروبا و لا نخاف و لا نهاب ما يقولون لأن شعب بعزيمة قوية و نواجه ألمانيا و اسبانيا و فرنسا بقوة الند للند.... للتذكير فقط، لسنا نحن من جماجم شهدائهم تعرض في متاحف اوروبا و السلام... انشر من فظلك

    347
  • شده و جرا راح و جا وعاود أرجع و شده

    على كل حال شمال افريقيا بصفة عامة اناس يتميزون بسلوكيات مليئة بالكراهية و عشرتهم غير جميلة أبدا - يحتاجون الى إعادة تربية - أو الى تطهير عرقي كخطوة لبد منها لتنظيف المجتمعات - وطبعا الخطوة الاولة تبدء بين من يجلسون في كراسي الحكم - و القضاء - و الحيش - و كل المؤسسات الطبية و التعليمية

    -142
  • زنبار الامازيغي

    اهتموا بقضايا الشعب الجزائري الماء الشروب منعدم في الحنفيات لا زيت لا سكر لا سميد اهتموا بقضاياكم احسن لكم

    353
  • italy salah

    اسبانيا غالطة فراسها ،لا زالت تعتقد ان بامكانها استعمار المغرب ،للاشارة فقط اسبانيا استعمرت المغرب قرابة 70 عاما دون التكلم عن سبتة ومليلية ولكن المغرب استعمر اسبانيا من قبل قرابة 800 عام .يجب معاملة اسبانيا بالمثل واستقبال زعيم انفصاليي كاتالونيا لاسباب انسانية او غيرها و فتح الحدود لكل المهاجرين ،لسنا دركي او عساس لاحد ،و لتتحمل مسؤوليتها في حماية حدودها .وتركب اجود ما عندها فخيلها .

    326
  • لحسن

    الجيران فرحنين لا يعرفون ان المغرب ينتج اكله بنفسه وهو سلة بعض الدول ولايهمنا اي احد سواء كانت اوربا او اي دولة المغرب لا يقتل فيه الشباب بسبب كبس حليب

    355
  • Ahmed

    عندما لم تعطي اسبانيا اسباب مقنعة لستقبالهابن بطوش رد عليها بوريطة بنفس الرد .رد غير مقنع .ام تضنون أنه لا يعرف ما يقول.

    368
  • أناس

    السلام عليكم، ما قاله السيد بوريطة كان واضحا، وكل الوكلات الإخبارية تتحدث عما قاله حيث أن السبب الحقيقي في تفجير الأزمة سببه الحقيقي اسقبال رئيس ملشيات البوليزاريو وأن مغرب اليوم ليس بمغرب اليوم.

    328
  • عبد الحميد

    لعبة وأنكشفت كشفها الناطق الرسمي بأسم الاتحاد الاوربي قال لا أحد يستطيع أن يبتز أروبا لأن المغرب تعمد فتح الحدود للشباب والمراهقين للتوجة الى سبته المحتلة حتى يمارس ضغط على الاتحاد الاروبي ويطلب مساعدات مالية وعسكرية لحماية حدود أروبا ولكن الخطة فشلت ولو استمر في المناورات سيتعرض لعقوبات من الاتحاد الاروبي والحمدلله ان وزير الخارجية أستدرك الامر وقال ان شرطة الحدود المغربية تعبت من الصيام فتركوا الابواب مفتوحة

    -225
  • اعتز اني مغربي

    الاتحاد الاوروبي يدافع عن المستعمر الاسباني، و خاوا خاوا فرحانين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

    424
  • ahmed

    الإسبان على مر الزمن يعرفون بأن الخطر يأتيهم من الجنوب فهم دائما يعتقدون أنه سوف يأتي اليوم الذي سيسترجع المغرب جميع أراضيه وخاصة الأندلس .

    244
  • Said

    اسبانيا وفرنسا هم سبب كل مشاكل القارة الأفريقية هم من نهبو ثرواث الشعوب وجعلو ابناءها يتقاتلون هم سبب المجازر لن ينسى العالم ما قامت به فرنسا في ااجزائر من مدابح يندى لها الجبين وما قامت به اسبانيا بابناء الريف والصحراويين . وبكل وقاحة الان يريدون اعطاء الدروس في حقوق الانسان ونسو مافعلوه في الماضي ان ارادو الامن عليهم باعطاء الشعوب حقوقهم المنهوبة .فرنسا بشوارعها بنيت بما نهبته من جبال الاطلس والجزائر والكونغو .اسبانيا مازالت تنهب كاللص المجنون اسماك موريطانيا وسواحل المغرب .هاؤلاء الاوغاد يجب يؤدو ثمن ما نهبوه

    225
  • مغربي

    سبتة ومليلية مدينتين مغربيتن ومن حق المغاربة ان يدخلوها وقريبا ان شاء الله تعود الى ارض الوطن بمساعدة اشقائنا الجزائريين الاحرار

    222
  • marimel

    هذا التصعيد من أجل الاستهلاك الداخلي وتجنب استقالة الحكومة. إسبانيا تستنجد بالاتحاد الاوربي كالأطفال الصغار ليحميها من المغرب وهذا واضح في الرسائل الإعلامية لكل متحدث. إلى الأمام دبلوماسية المغرب ولا تلتفتوا إلى التصريحات الفارغة. الكلام رخيص والأفعال هي الأغلى والأهم

    224
  • marimel

    المغرب اليوم ليس كمغرب الأمس والأيام بيننا.

    218
  • Toufik amrouche

    ما قامت به المغرب عمل رائع نشكر اخواننا المغاربة

    235
  • marimel

    وحسب متحدث باسم المحكمة فإنه لم يصذر اي قرار باستدعاء غالي للتحقيق وإنما تحديد مكانه باعتباره متواجدا في اسبانيا للعلاج.وعند انتهاء مدة النقاهة سيتم توجيهه الى كوانطنامو

    177
  • احمد

    ابتعدوا عن السياسة تكلموا عن الحليب والزيت وخاصة الباطاطا

    215
  • italy salah

    مدريد تتهم المغرب بـ “العدوان” و”الابتزاز”,والمغرب يتهم الاتحاد الأوروبي بـ”الغطرسة” والدفاع عن “الاستعمار”

    486
  • سطايفي

    الجزاىر. تسقط. المغرب. في حفرة. لا خروج منها. المغرب. الفقر الجوع. البطالة. العبودية. بعد قرارت. الشجاعة. التى قامت لها الجزاىر. من قطع الغاز. وكهرباء. وغلق منافذ. المخدرات. العرجة. و وطرد ش ىركات وهمية. لمغاربة. في الجزاىر. هاهي. المغرب. تسقط. في الفقر. وهناك. بوادر. الثورة. الأهلية. في المغرب. عن قريب. ويزول. هذا. الكيان

    -544
  • hrire

    اجداد الحاكم المغربى باعوا اراضى مغربية مقابل دراجة هواءية فما بالك بقصر

    -423
  • جزائري حر

    يتحتم على رئيس الجمهورية الصحراوية المحترم بعد تماثله للشفاء باذن الله ان يقوم بعدة زيارات للدول الاوروبية وخاصة المانيا ودول شمال اوروبا كالسويد والدنمارك والنرويج كرد قوي وفعال على نظام المخزن...يا اخي اذا لم تتحركوا في المصار الصحيح فسوف تتركون لنظام المخزن الصهيوني الفرصة لقول الاكاذيب كما اعتاد على ذلك...هذي هي فرصتكم لضرب عصفورين بحجر واحد : ابعثوا الاطفال الصغار وامهاتهم وكبار السن لتحرير معبر الگرگرات واستغلوا دعم الاتحاد الاوروبي لكم في هذه اللحظة التاريخية...نظام المخزن بدا يتخبط ويرتبك وهذه هي فرصة الصحراويين لنيل مكاسب دبلوماسية

    -397
  • حمزة الجزائري

    جريدة الشروق المتنفس الوحيد لذباب المخزن حاشى الشعب المغربي الاصيل الشقيق .. حرر الله المخزن من مارشال ليوطي

    -393
  • شخص

    إلى البائس المعدو ملاحظ : من يأخذ من أرضك غصباً و مجانا (سبتة و مليلية و جزيرة ليلى و حتى جزر الكناري )، يستطيع فعل ما يشاء دون أن ترغمه على شيء. يجب أن تفهم أن الإسبان يتعاملون معهكم معاملة السيد لعبده و ليس هناك ما تفرضونه عليهم. لا في مجال الاقتصاد و لا في السياسة و في أي شيء آخر . و أكبر دليل على ذلك إجبار أمير المدمنين على إطلاق سراح السائح الإسباني الذي اغتصب عشرات الأطفال المغاربة ؟

    -315
  • بوعلام

    برويطة سيؤدى بالمغرب الى خراب ، الزج بالمغاربة الى الخطر بفتح منافذ قصد الضغط على اسبانيا ، التطبيع مع اسراءيل ، غلق الحدود مع الجزاءر ، طرد المغاربة من منطقة العرجة من طرف الجيش الجزاءري ، اطلاق النار في الحدود مع موريطانيا ، تسببه في خسارة بلاده بعد تحويل الجزلءر لانبوب الغاز لقد جن وزير خارجية المغرب

    -358
  • الهادي

    إلى المعلق (النيّة) المدعو (مغربي يحب الاتحاد) : تقوق المغرب و الجزائر واحد ؟ تأتون بالكيان الصهيوني إلى حدودنا الغربية و تقيمون له قاعدة عسكرية على بعد 30 كلم من مغنية و تقول أخوة ؟ تقننون الزطلة ثم تغرقون بها الجزائر لتذهبوا عقول الشباب الجزائري و تقول أخوة ؟ من يكيد للآخر يا أخي ؟

    -347
  • عبدالرحيم

    أمس الثلاثاء18/5/21 هنا بإسبانيا قاضي مدريد بالمحكمة الوطنية العليا سيستدعى ابراهيم غالي لجلسة 1يونيو بسبب دعوة رفعها عليه صحراوي من جنسية اسبانية ...كما حرك ملف 2016من جديد ...لهذا فهناك قضيتان تنتظر غالي؟

    393
  • محمد

    اللهم كل من اراد تقسيم بلاد المسلمين أكثر مما هي مقسمة سواء فعلا أو نيةإجعل كيده في نحره وزلزل الأرض من تحت قدمه اللهم شتت شمله قبل ان يشتت ارض الإسلام

    480
  • Said

    اصبحت ابواب سبتة ومليلية بدون حرس ولا اي جندي .المخزن غادر المناطق المحادية .جحافيل لا تعد ولا تحصى من الافارقة والاسيويين والمغاربة تزحف نحو المدينتين بشكل لا يصدق

    329
  • دالي بوريد

    ان لم يصدقوا فوالله الإسبان نية خالصة المعتوه يضحي بالمراهقين والشيوخ والأطفال ولا ببالي علي الشعب برمته اما هو فيشتري القصور في فرنسا بالملايين الأورو ولا يبالي بما يصيب الشعب الشعب المغربي له الله ولا غير ملوك اخر الزمان

    -261
  • ريما

    كلنا بطاطيش ...و سنبطش الافارقة جنوب الصحراء ايضا ههههه...معامن جات اسبانيا؟!🤣🤣

    322
  • marimel

    لم يصذر اي قرار باستدعاء غالي للتحقيق وإنما تحديد مكانه

    -237
  • كريم

    ذباب المخزن خنز موقع جريدة الشروق .....نباح كلاب المخزن اصبح مهزلة

    -301
  • خيرالدين

    سكان غزه تحت.القصف الصهيوني و لا تراهم.يهربون.الى مصر كما يهرب المغاربه الى اسبانيا سباحه. في غزه قصف صواريخ و في المغرب جوع و ديكتاتورية و استعباد. حتى الصبيان.و الرضع اخذوهم سباحه عسى ان يجدوا حليبا لتغذيتهم بعدما انقطع علبهم.حليب لحظه الجزايري. لعلمكم ان.المغرب كان يقبض اموال من الاتحاد الاروبي مقابل لعب دور الدركي و هاهو المغرب يتخلى عن.التزاماته و هذا معروف عنه.منذ الازل. وزيره الخارجيه طاطا ارانغا مصدومه.من الملك.الذي يغامر بمراهقين و صبيان في البحر. هذه هي قيمه شعبي العزيز و هذه هي حقيقه المغرب الزوين.

    -267
  • HASSEN

    le maroc n'est pas un état c'est une mafia

    -249
  • مغربي يحب الاتحاد

    اتقوا الله في بعضكم البعض....المغرب والجزائر واحد....المصير واحد والمستقبل واحد... عندما تهاجمون بعضكم البعض وتكيدون لبعضكم البعض وتنتقدون نقاط ضعف الآخر فإنكم تسهلون عمل أولئك الذين أقسموا على تفريقنا في الغرب لكي يظلوا أسياد المنطقة ويظلوا يتحكموا فينا وفي مقدراتنا بينما نظل نعيش في ظلهم ونحن أغنياء بديننا وبعقولنا وبخيراتنا وبتاريخنا وعزيمتنا على البقاء والارتقاء. اتقوا الله واستعيذوا من الشيطان الرجيم. فأصابع الاتهام والانتقاد والتحدي يجب أن توجه إلى الشمال ليس إلى الشرق أو الغرب...

    358
  • أحسن تعليق هنا هو ....

    أحسن تعليق هنا هو (الكاذب والكذاب ...) والدليل أن ذباب المخنز صوت عليها بالسلب أكثر من 400 مرة لأنه أصابهم في الصميم ووضع الإصبع على الجرح وفضح أكاذيبهم ونفاقهم ... فكلما ٍايتم تعليقا صوتوا عليه كثيرا بالسلب فاعلموا أنه جاء بالحقيقة المرة التي لا يردون تذوقها ... يا للمنافقين ! وتتحدثون عن الجزائر وجنرالات الجزائر؟ أولا جنرالات الجزائر رجال على جنرالاتكم اللي يزوكوا لأمير المدمنين ويحكمهم الإسهال أمامه والآن زادوا لذلهم ذل الانبطاح لنتنياهو الإرهابي المهرج.

    -431
  • ملاحظ

    سنرى ما سيحدث مستقبلا. ما تنشرون ما هو إلا استهلاك محلي... ما أظن أن الاسبان سيتخلون عن مصالحهم في المغرب... جيد أن ترحل شركات أسبانية تنافس شركات مغربية... لا تنسوا أن طلبات عروض في المغرب متوازية بين الشركات المغربية و الإسبانية.. هل تستطيع الجزائر تحرير اقتصادها لينفتح مع الاسبان؟ و أخيرا هناك استحقاقات كل يراهن عليها في أسبانيا.....

    419
  • موسطاش

    إلى المدعو محمد (للأسف) : و أتحداك أنت أن تكذّب أنكم تقاسمتم الصحراء الغربية مع موريتانيا في الـ 75 بمجرد خروج الإسبان منها ؟ هل هناك بلد يتقاسم ولاية أو إقليماً من أقاليمه مع دولة مجاورة و كأنه دجاجة محمرة ؟ لا تذكر الله عز و جل لأن الله عز و جل يعلم أنك على باطل و ظالمين للشعب الصحراوي (و نحن في رمضان)

    -417
  • ذباب المخنز خنز موقع الشروق

    معلقي المخنز يهرفون بما لا يعرفون ,تعاليقهم تنم عن تبعية عمياء للكذب والنفاق والإفك المبين فإن كان هناك طرف يخترق حقوق الإنسان وينتهكها فهو المخنز وبرويطة على رأسه لأنه يعمل بشعار (رمتني بدائها وانسلت) وهو من بوق الدعاية والكذب فالصحراويين بالعيون والداخلة والسمارة يتم التضييق عليهم ومراقبتهم وهناك العشرات من الصحراويين تم سجنهم ويتم تعذيبهم يوميا وبشهادة المنظمات الحقوقية العالمية ... ثم أين الزفزافي ورفاقه بالمناسبة ؟ ولماذا لا تهتمون بقضيتي سبتة ومليلية المغربيتين السليبتين منذ قرون بعد تنازل أمير المدمنين عنهما مقابل دراجة هوائية .... وقلت مغربيتين نعم !!! وبشهادة الجميع حتى البوليساريو والجزائير (كما تنطقونها)؟

    -399
  • youcef

    هستيريا مغربية و تحطم كل احلام و الوهام ?بعد خروج ترامب مذلول من بيت ابيض و تحطيم صفقة القرن من طرف اليمن و اذلال دول الحصار عودت تركيا بي قوة لي ليبيا كلها زدادت من تعب المغرب لذي تقدم في وقت الخطاء متاعبه بعد ما فشل نتنياهو في اتخبات / قائد الجوق بوبرويطة لذي قال لي يهود نحن مخلصين لي اسرائل

    -375
  • Gringo

    اسبانيا للمغرب: ليس لدينا ما نقوله لكم مجددا بشأن قضية ابراهيم غالي😂😂😂😂 elle parle avec le Maroc comme un petit garçon

    -383
  • Wahrani

    المدغري . هدوك الأفارقة عاونورواحكم بهم في الإستفتاء القادم على الإقليم المتازع عليه واليكن في علمك بأن سكان سبتة و مليلية إستفتؤو ببقائهم مع إسبانيا

    -347
  • Wahrani

    من سرقة الأغنام إلى سرقة الحليب . إلى المتأزمين نفسياً بأن الرئيييييييييييييس . رئيس الجمهورية الصحراوية سافر بجواز سفر لجوئي وليس مزور يا حمير . الجزائر ليست مغفلة بأن تمنحه جواز سفر مزور و إسبانيا كذالك ليست مغفلة بأن تقبل دخول الرءساء إلى أراضيها بجواز مزور يا أغبياء لأنها عضو في الإتحاد الأوروبي . الصحراء هي غربية و ليست مغربية عاجلا أم ٱجلا سوف يجرى إستفتاء على الإقليم المتنازع عليه المدرج في لائحة الأمم المتحدة وإدا كنتم رجال إبتعدو على هده الجريدة الجزائرية .

    -400
  • مجيد وهران

    المغاربة يجدون متنفسا لهم في التعبير عن ارائهم عن طريق الجرائد الجزائرية لان فرص التعبير عن ارائهم بكل حرية في المغرب منعدمة و يتابعون كل ما يجري في الجزائر الى درجة اعجابهم بالحراك الجزائري العالمي العظيم انه درس في التحضر و العالمية و لهذا فهم يحضرون ملفا حول الحراك الجزائري لانسابه اليهم اي اعطائه صفة made in moroco كما حدث مع طارق بن زيان الجزائري القح و أغنية الراي و استعمال الثقافة الجزائرية المتنوعة للترويج لسياحتهم

    -363
  • mar alg

    اللهم اهدينا وعافيتا

    324
  • المذغري

    ولكن المغرب لديه ءاحتياطي كبير من الحراكة الأفارقة سيرسلهم ءالى وزير خارجية ءاسبانيا ولاءسباب ءانسانية محضة فجهز بلادك لاءستقبالهم بشكل مقطر وعلى فترات،مع من جيتي،جيتي مع لمراركة باغية تلعبي؟؟؟؟!!!

    638
  • sammy

    المخزن يخاف من خياله محال ان يصدر شيء رسمي مثل هذا أي منح اللجوء السياسي لكارليس بويجديمون، انها قصاصات جرائد مخزنية تسوق على اساس انها صحافة مغربية والتي بدورها لا تتمتع بحرية التعبير، زيادة على ذلك كارليس بويجديمون هو نائب أوروبي ويعيش في بلجيكا و في العديد من المرات ينتقد المخزن المغربي و ييصفة بالشمولي.

    -483
  • القادري

    اسبانيا ليس لديها ما تضيف لانها عاجزة عن تبرير التزوير .

    637
  • محمد

    أتحداك أن تأتي بقرار أممي واحد يتحددث على أن الصحراء المغربية محتلة وأتحداك أن تقول لي مثى أجريت إنتخابات صوتنا فيها نحن الصحراويون المغاربة لعصابة البولساريو لتمثلنا، إتق الله في أمة محمد ولا تسعى لتقسيم بلاد المسلمين

    673
  • آلجيريان

    ردا على العياشي المقهور "علال" الامبراطورية التي تتحدث عنها والتي أسسها الحسن الثاني الكل يعلم حقيقتها اولا حين كان وليا للعهد حيث قام بالوشاية في حق زعماء ثورة التحرير الجزائرية من اجل كسب ود فرنسا التي كان بمثابة عميل لمخابراتها وثانيا بهجومه على الجزائر في اكتوبر 1963 وثالثا حين قام بتسجيل الاجتماع العربي في مراكش 1965 وتقديمه للموصاد الصهيوني من اجل اغتيال المرحوم بن بركة ولم يشارك في اي حرب ضد الصهاينة 1967و 1973 ورابعا هجومه على الصحراء الغربية 1975 وتشريد وتشتيت سكانها فالتطبيع والتصهين قائمان منذ توليه العرش الكل لا ينسى ان احثن الثاني قام ببيع اليهود المغاربة لدولة غربية ب 50 الف دولار للفرد من اجل المساعدة على ترحيلهم واستطانهم في فلسطين

    -346
  • متطوع مغترب

    يجب على الدول جوار ضربهم في عقر دارهم تضليل بتضليل و تلفيق بتلفيق معاملة بمثل ضرب مواقعهم التواصل الاجتماعي مثلهم كما يفعلون يجب على شعب صحراوي و مراتاني و جزاءري أيضا ضرب مواقعهم تعليق على كل ما يدور و يحاك ضدنا في جراءدهم و فيسبوك و تويتر و يوتيوب و غيرها يجب رفع حملة شرسة ضدهم و رفع تحدي لا نكتفو برد فقط يجب معاملة بمثل كما يعلقون على مواقعونا و يشنون و ينشرون سمومهم

    -475
  • يوغرطة

    ملوك الخليج الاعراب والعربان وملك الاردن وملك المغرب يعولون كثيرا ويستعينون ويتقوون باعداء الله ورسوله امريكا الصليبية والصهاينة من اجل حماية عروشهم وقصورهم وملكهم من الانهيار . ملوك العرب جميعهم مطبعون متصهينون ماسونيون باعوا دينهم من اجل دنياهم لليهود وللصليبية العالمية من اجل ظلم شعوبهم وظلام الاخرين (عدوان عائلة ال سعود التي تحكم السعودية علي اهلنا باليمن وعدوان ملك المغرب علي شعب الصحراء الغربية بغطاء صهيوني امريكي صليبي )

    -486
  • جزائري حر

    مع كامل الاسف لقد استدعي غالي اليوم الجمعة ليمثل في يونيو خبر رسمي مشكل الخوة هذا المقال ذهب ادراج الرياح اين هن الصفعات لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    585
  • Med-dz

    على الصحراويين الثبات وقتال هذا المستعمرالمتصهين الغاشم حتى النصر ،المخزن جبان تراه يختبئ وراء أسياده من أجل حمايته كالطفل الصغير،توكلوا على الله ولكم في الجزائر قدوة .

    -520
  • أناس

    دولتين شقيقتين، متحادثين وبشعبين متماثلين ولا يتكلمون لهجتين ويشكون بعضهما لدول مختلفة اللهجات والدين والرغبات.هذا مؤسف حقا

    523
  • لا يهم

    هل هو ابراهيم غالي ام ابن بطوش!

    745
  • ابو عمر

    البطاطا يا عيني على البطاطا.ابتعدوا عن السياسة خليكم في البطاطا

    675
  • غاضب على الوضع

    حسبي الله ونعم الوكيل ما هذا العناد ؟أنظروا إلى هذا العالم ،الولايات المتحدة ستة وخمسين ولاية ،أوربا سبعة وعشرون دولة ما يفرقهم أكثر مما يجمعهم اتحدوا بينهم ،الهند كم من ديانة لم تقسم ،الصين كذلك ،روسيا أمريكا الجنوبية اتحدت ،دول شرق آسيا كذلك،إلا العرب يجمعنا أكثر مما يفرقنا، أصبحنا أضحوكة هذا العالم نقضي اوقاتنا في الشتم والسب كشعوب ،أما الحكام فينفقون اموال شعوبهم لإضعاف بعضهم البعض من المحيط إلى الخليج اللهم اجعل الصاروخ الصيني ينزل على جامعة الدول العربية وكل الحكام العرب مجتمعين

    525
  • علال

    الامبراطورية المغربية الشريفة تاريخها وحدودها تبدأ قبل الاستعمار ومحاولة مساواتها مع الدول المحدثة بعد الاستعمار هو حيف لا يمكن قبوله

    676
  • محمد المغربي

    و كيف يبرر السيد السفير تزوير هوية رئيسه من أجل الولوج إأى اسبانيا؟و لماذا؟و من ساعده على ذلك؟

    668
  • الكاذب والكذاب ...

    المخزن مذلول وكذاب أصلا ومفتري فبعد الكذب على كاتب الدولة الأمريكي للخارجية بلينكن أنه وعد برويطة بترسيم الاعتراف (الترمبي) بمغربية الصحراء الغربية جاء تكذيب الناطق باسم الخارجية الأمريكي للخبر،، ها هو التكذيب الثاني يأتي من متحدث باسم المحكمة الإسبانية أنه لم يصدر أي قرار باستدعاء غالي للتحقيق وإنما تحديد مكانه باعتباره متواجدا في إسبانيا للعلاج وهذا أمر طبيعي كونه أجنبيا وذا شأن فهو رئيس يعترف به حتى نظام المخزن نفسه ابتداء من يوم ما عاد للاتحاد الإفريقي لأن المخزن وقع على الميثاق والذي يتضمن عدد الدول المكونة له ومنها الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية... فعلى من يضحك المخزن وهو أضحوكة العالم بتناقضاته وشطحاته البهلوانية وانبطاحه للصهاينة مجانا ودون مقابل !!! وصدق المتنبي حين قال وكأنه يعني المخزن : لا اِفتِخارٌ إِلّا لِمَن لا يُضامُ* مُدرِكٍ أَو مُحارِبٍ لا يَنامُ ذَلَّ مَن يَغبِطُ الذَليلَ بِعَيشٍ* رُبَّ عَيشٍ أَخَفُّ مِنهُ الحِمامُ كُلُّ حِلمٍ أَتى بِغَيرِ اِقتِدارٍ * حُجَّةٌ لاجِئٌ إِلَيها اللِئامُ مَن يَهُن يَسهُلِ الهَوانُ عَلَيهِ*ما لِجُرحٍ بِمَيِّتٍ إيلامُ

    -732
  • Ahmes

    و لماذا يريد القضاء تحديد مكانه ؟

    688
  • algerie.DZ

    لمتطوع مغترب : لماذا تمكن الأروبيين رغم اختلاف لغاتهم وعاداتهم وووووووو ورغم كل تلك الصراعات والحروب التي حدثت بين دوله : وخاصة بين المانيا وفرنسا في الحربين العالميتين ... من بناء اتحاد من 27 دولة ... في وقت فشلت الدول المغاربية ورغم عددها القليل ورغم ما يجمع بينها من تاريخ وتقاليد ووووووووووو من بناء اتحادهم المزعوم منذ 30سنة ؟؟؟ وأكثر من ذلك : لماذا لا أحد يتسائل عن الأسباب . ولماذا لا أحد يحاول البحث عن الحلول .... في وقت الكل يهاجم الكل والكل يتهم الكل ...... انه الجهل الذي يفعل بعاشقه ما لا يفعله فيه عدوه .

    572
  • HASSEN

    إن المخزن يكذب و العياشة يصدقون و يعلقون، الجزائر تساند الصحراء الغربية أحب من أحب وكره من كره.

    -770
  • tadaz tabraz

    لمتطوع مغترب : يجب على الدول ..تضليل بتضليل و تلفيق بتلفيق ..معاملة بمثل .. يجب حملة شرسة ضدهم .. و رفع تحدي لا نكتفو برد فقط يجب معاملة بمثل . .. تعليقك بحد ذاته هو معاملة بالمثل ومثلك عشرات بل مئات الالاف من الذين حولوا الأمر الى حرفة وهواية بل ومنصب عمل .. 24 سا على 24 سا - 7 أيام على 7 أيام ولمدة 365 يوما وهم يرددون ويلفقون ويضللون ووووووووووو ونفس الشيء يقال عن الطرف الاخر .. وفي المحصلة : قارن بين المانيا وجارتها فرنسا مثلا - الجزائر وجارتها المغرب سوف تكتشف ماذا يفعل الجهل حين يؤجر العقول ويرفض مغادرتها .

    460
  • متتبع

    “القاضي طلب من الشرطة إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أن هذا الشخص الذي يقال إنه في مستشفى في “لوغرونيو” (شمال إسبانيا) هو بالفعل” غالي للنشر

    631
  • خولة

    ماذا سيقول بوريطة لزبانيته.

    -568
  • Laala

    اين بن بطوش؟

    748
  • متطوع مغترب

    يجب على الدول جوار ضربهم في عقر دارهم تضليل بتضليل و تلفيق بتلفيق معاملة بمثل ضرب مواقعهم التواصل الاجتماعي مثلهم كما يفعلون يجب على شعب صحراوي و مراتاني و جزاءري و اسباني أيضا ضرب مواقعهم تعليق على كل ما يدور و يحاك ضدنا في جراءدهم و فيسبوك و تويتر و يوتيوب و غيرها يجب رفع حملة شرسة ضدهم و رفع تحدي لا نكتفو برد فقط يجب معاملة بمثل كما يعلقون على مواقعونا و يشنون و ينشرون سمومهم

    -841

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