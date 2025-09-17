-- -- -- / -- -- --
إسبانيا تدرس مقترح الانسحاب من المونديال بِسبب الصهاينة

إسبانيا تدرس مقترح الانسحاب من المونديال بِسبب الصهاينة
ح.م
منتخب إسبانيا لِكرة القدم.

لم تستبعد الحكومة الإسبانية احتمال انسحاب منتخب بلادها لِكرة القدم، من خوض تظاهرة كأس العالم 2026، في حال مشاركة فريق الكيان الصهيوني.

وتحتضن أمريكا وكندا والمكسيك (تنظيم ثلاثي) منافسة المونديال، ما بين جوان وجويلية 2026، وبِحضور 48 فريقا وطنيا في أمر عير مسبوق. بينما أحرز منتخب إسبانيا كأس العالم 2010، ولقب أمم أوروبا نسخ 1964 و2008 و2012 و2024.

وصرّح باتشي لوبيز ممثل حزب العمال الاشتراكي الإسباني في البرلمان، بِأنه من الممكن دراسة مقاطعة كأس العالم 2026 في المستقبل القريب.

ووفقا لِأحدث تقارير الصحافة الإسبانية، قالت المتحدّثة باسم الحكومة بيلار أليغريا: “لا نعرف بعد بِشكل قاطع أي المنتخبات والدول ستشارك في كأس العالم 2026”.

وأضافت أليغريا: “الرياضة ليست، ولا يمكن أن تكون، جزيرة معزولة عما يحدث في العالم الحقيقي، خاصة عندما يتعلّق الأمر بِانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة”، داعية الاتحادات الرياضية الدولية إلى حظر مشاركة الكيان الصهيوني.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى تعليق مشاركة الرياضيين الصهاينة والروس في المسابقات الدولية، حتى يتم حل النزاعات العسكرية في فلسطين وأوكرانيا.

ويُبرز الجدولان المدرجان أدناه، وضعية ترتيب منتخبَي إسبانيا والكيان الصهيوني، في تصفيات كأس العالم 2026، عن منطقة أوروبا.

