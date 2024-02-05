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العالم

إسبانيا ترسل مساعدات إضافية للأونروا في غزة

الشروق أونلاين
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إسبانيا ترسل مساعدات إضافية للأونروا في غزة
أرشيف
وزير الخارجية الإسباني

أعلن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده سترسل مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو، لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

يأتي هذا بعد أن علّق مانحون رئيسيون، على غرار الولايات المتحدة وألمانيا، تمويلهم للأونروا. بدعوى مساهمة موظفين فلسطينيين بالوكالة في هجمات السابع من أكتوبر ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ألباريس حسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية:”الأونروا في وضع بائس. ويوجد خطر حقيقي يهدد بإصابة أنشطتها الإنسانية في غزة بالشلل في غضون أسابيع قليلة”.

وقدمت إسبانيا خلال عام 2023 الماضي، مساهمات مالية مباشرة للأونروا، وصلت قيمتها إلى 18.5 مليون يورو.

كما أعلنت البرتغال يوم الجمعة الماضي، عن مساعدات إضافية للوكالة بقيمة مليون يورو. وقال وزير خارجية البلاد على منصة “إكس”:”من الضروري ألا ندير ظهورنا للفلسطينيين في هذا الوقت الصعب”.

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