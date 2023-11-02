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رياضة

إسبانيا تستدعي لاعبَين جزائريَين و”الفاف” تُوضّح!

علي بهلولي
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إسبانيا تستدعي لاعبَين جزائريَين و”الفاف” تُوضّح!
ح.م
من اليمين: ريان بلعيد - يانيس صنهاجي.

أعلن اتحاد إسبانيا لِكرة القدم في أحدث بيان له، عن استدعاء لاعبَين جزائريَين مُغتربَين لِمنتخب بلاده لِفئة أقلّ من 19 سنة.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: ريان بلعيد (18 سنة) مهاجم نادي أتليتيكو مدريد، ويانيس صنهاجي (18 سنة) لاعب الخطّ الأمامي لِفريق بيتيس إشبيلية.

وقال اتحاد الكرة الإسباني إن بلعيد وصنهاجي سيُشاركان رفقة زملائهما في منتخب أقلّ من 19 سنة، في دورة تصفوية بِجورجيا ما بين الـ 15 والـ 21 من نوفمبر الحالي، مُؤهّلة لِبطولة أمم أوروبا.

واللافت أن مدرب المنتخب الوطني الجزائري أواسط ياسين مانع، كان قد استدعى في الأيّام القليلة الماضية 9 لاعبين مغتربين، يوجد بينهم ريان بلعيد ويانيس صنهاجي. للمشاركة في دورة لِاتحاد شمال إفريقيا لِكرة القدم، تحتضنها تونس ما بين الـ 11 والـ 22 من نوفمبر الحالي.

وأصدر اتحاد الكرة الجزائري بيانا مساء الخميس، أوضح فيه أن أولياء اللاعبَين ريان بلعيد ويانيس صنهاجي وافقا على التحاق ابنَيهما بِأواسط “الخضر”، الأمر الذي تبعه توجيه الدّعوة إليهما. لكن تبيّن في الأخير أن اللاعبَين فضّلا تمثيل ألوان منتخب “الثيران” لِأقلّ من 19 سنة.

بقيت الإشارة إلى أن مدرب منتخب إسبانيا لِصنف أقلّ من 19 سنة، استدعى لاعبا جزائريا آخر مغتربا، والأمر يتعلّق بِالمدافع وسيم قداري (18 سنة)، الذي يرتدي زيّ نادي العربي القطري. لكن التقني ياسين مانع لم يُوجّه إليه الدّعوة لِتمثيل ألوان أواسط “الخضر”.

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