إسبانيا تضرب موعدا مع فرنسا في نصف النهائي
تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، ليضرب موعدا مع المنتخب الفرنسي.
وفاز المنتخب الإسباني في مباراة ربع النهائي على نظيره البلجيكي بهدفين لهدف واحد.
وسجل لإسبانيا، فابيان رويس في الدقيقة 30 والبديل ميكل مزرينو (88)، ولبلجيكا شارل دي كيتلار في د41.
ميكل ميرينو يشعل فرحة إسبانيا بهدف ثمين في ربع النهائي#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/40MFqVQy2O
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 10, 2026
وهذا أول تأهل إلى نصف نهائي لإسبانيا منذ نسخة 2010 عندما أحرزت اللقب الوحيد في تاريخها.
وسيلتقي المنتخبان الفرنسي والإسباني، هذا الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، في نصف النهائي.