إسبانيا: تفكيك شبة لنقل الحراقة من الجزائر مقابل 5 آلاف أورو للشخص (فيديو)
أطاحت الشرطة الإسبانية بالتعاون مع اليوروبول بعصابة دولية مختصة في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية من الجزائر نحو أليكانت.
وحسب وسائل اعلام اسبانية فقد تم إلقاء القبض على 6 مجرمين أرسلوا أشخاصا بدون سترات نجاة في قوارب ذات وزن زائد مقابل مبالغ مالية كبيرة.
Desarticulan en Alicante un grupo internacional que traficaba con migrantes desde Argelia y les cobraba 5.000 euros a cada uno https://t.co/hiaej4KkaV
— ABC_Alicante (@ABC_Alicante) February 24, 2023
وفرضت المنظمة الإجرامية على كل مهاجر دفع مبلغ 5000 أورو لرحلة القارب، و300 يورو للتحصيل على الساحل و50 أورو يوميًا مقابل إقامتهم في شقق آمنة، وكذا 400 أورو إضافية للنقل إلى نقاط أخرى.
وتجاوت أرباح المنظمة الدولية بعد قيامها بنقل 88 مهاجرا جزائريا من بينهم 8 قصر بطريقة غير شرعية، ما يزيد عن 350 ألف أورو.
وأوضحت المصادر ذاتها بأن التحقيقات بشأن القضية بدأت نتيجة حادثة هجرة في شهر أكتوبر 2021، مما مكن من تحديد شبكة إجرامية مقرها ولاية أليكانت، تستفيد من تهريب المهاجرين الجزائريين، عبر قوارب من السواحل الجزائرية إلى الإسبانية.
🚩Desarticulado un grupo criminal transnacional especializado en tráfico de #migrantes
🔹Los trasladaban en embarcaciones de fibra desde #Argelia➡costas de #Murcia y #Alicante
🔹Cobraban 5.000€/viaje
🔹6 detenidos en #Orihuela, (Alicante) y #Tudela (#Navarra)
🔹Con @Europol pic.twitter.com/OSRF1aft5f
— Policía Nacional (@policia) February 24, 2023
وتمكنت المصالح المعنية من التحقق من تجسيد ما لا يقل عن 6 رحلات هجرة بحرية، كان ضمنها 88 مهاجرًا جزائريًا، 8 منهم قصر وغير مصحوبين بذويهم.