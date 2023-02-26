إسبانيا: تفكيك شبة لنقل الحراقة من الجزائر مقابل 5 آلاف أورو للشخص (فيديو)

أطاحت الشرطة الإسبانية بالتعاون مع اليوروبول بعصابة دولية مختصة في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية من الجزائر نحو أليكانت.

وحسب وسائل اعلام اسبانية فقد تم إلقاء القبض على 6 مجرمين أرسلوا أشخاصا بدون سترات نجاة في قوارب ذات وزن زائد مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وفرضت المنظمة الإجرامية على كل مهاجر دفع مبلغ 5000 أورو لرحلة القارب، و300 يورو للتحصيل على الساحل و50 أورو يوميًا مقابل إقامتهم في شقق آمنة، وكذا 400 أورو إضافية للنقل إلى نقاط أخرى.

وتجاوت أرباح المنظمة الدولية بعد قيامها بنقل 88 مهاجرا جزائريا من بينهم 8 قصر بطريقة غير شرعية، ما يزيد عن 350 ألف أورو.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن التحقيقات بشأن القضية بدأت نتيجة حادثة هجرة في شهر أكتوبر 2021، مما مكن من تحديد شبكة إجرامية مقرها ولاية أليكانت، تستفيد من تهريب المهاجرين الجزائريين، عبر قوارب من السواحل الجزائرية إلى الإسبانية.

وتمكنت المصالح المعنية من التحقق من تجسيد ما لا يقل عن 6 رحلات هجرة بحرية، كان ضمنها 88 مهاجرًا جزائريًا، 8 منهم قصر وغير مصحوبين بذويهم.