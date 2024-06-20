إسبانيا تلتحق بِألمانيا في ثمن النّهائي

لقطة من مباراة إسبانيا (بِالقميص الأحمر) وإيطاليا.

اقتطع منتخب إسبانيا لِكرة القدم سهرة الخميس تأشيرة التأهّل للدور ثمن النهائي، من عمر منافسة بطولة أمم أوروبا، نسخة ألمانيا 2024.

وفازت إسبانيا بِهدف لِصفر على منتخب إيطاليا، في مباراة لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجّل الهدفَ المدافعُ الإيطاليّ ريكاردو كالافيوري ضدّ مرماه، في الدقيقة الـ 55.

وفي مباراة أُخرى عن الفوج الثاني لُعبت مساء الأربعاء، تعادلت كرواتيا بِنتيجة (2-2) مع الفريق الألباني.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- إسبانيا 6ن

2- إيطاليا 3ن

3- ألبانيا 1ن

4- كرواتيا 1ن

وفي الجولة الثالثة والأخيرة مساء الإثنين المقبل، تتبارى إسبانيا مع منتخب ألبانيا، وتُواجه إيطاليا الفريق الكرواتي.

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج لِثُمن النّهائي، ويُمكن لِصاحب المركز الثالث أن يلحق بهما إذا حاز أحسن رتبة ثالثة. عِلما أن المُنظّمين رصدوا أربع بطاقات بِهذا الشّأن لِستّ منتخبات مُتنافسة.

واستنادا إلى هذه المُعطيات، حجزت إسبانيا مقعدا في ثمن النّهائي، والتحقت بِمُنتخب ألمانيا الذي تأهّل للمحطّة ذاتها في تاريخ سابق.