إسبانيا تمنح تصاريح عمل مؤقتة لأكثر من 600 ألف مهاجر

سيستفيد نحو 609.737 مهاجرا سريّا في إسبانيا، من تصاريح عمل مؤقتة. في إطار حملة عفو تشمل 1.17 مليون مهاجر قدموا طلبات لتسوية وضعياتهم القانونية.

وتم فتح الحملة ⁠في الفترة من 16 أفريل إلى 30 جوان، من أجل تقديم طلبات الحصول على ​تصريح إقامة قابل للتجديد لمدة عام، للمهاجرين:

المقيمين في إسبانيا لمدة لا تقل عن 5 أشهر قبل نهاية عام 2025،

والذين لا يملكون سجلات جنائية في حقّهم.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن ⁠وزيرة الدولة لشؤون الهجرة في إسبانيا بيلار كانثيلا، فقد تمكّن نحو 160 ألف مهاجر من الالتحاق ​بوظائف ⁠رسمية بالفعل، بعد إصدار ​تصاريح عمل مؤقتة لصالحهم.

كما حصل 11 ألف شخص على تصريح إقامة لمدة عام، فيما تتعاون الحكومة مع شركات في قطاعات البناء والسياحة والنقل والرعاية لمساعدة المهاجرين في العثور على وظائف.