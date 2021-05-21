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إسبانيا “تهين” سفيرة المغرب بمهلة 30 دقيقة

الشروق أونلاين
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إسبانيا “تهين” سفيرة المغرب بمهلة 30 دقيقة

طلبت السلطات الإسبانية من السفيرة المغربية الحضور إلى مقر الخارجية خلال 30 دقيقة، وردا على ذلك قام المغرب باستدعاء سفيرته بصورة عاجلة للتشاور.

وقال الطرف المغربي على لسان وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، الخميس، أن “السلطات المغربية عجلت في استدعاء سفيرتها” احتجاجا على استعمال الخارجية الاسبانية اللهجة الحادة مع السفيرة المغربية ومطالبتها بالحضور خلال نصف ساعة لمقر الخارجية”.

وأوضح بوريطة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم استدعاء سفيرة المغرب في مدريد للتشاور، بعد استقبال إسبانيا للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، والذي احتج عليه المغرب وردت مدريد بأنه أمر سيادي بالنسبة لها.

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