إسبانيا تواجه فريق الأمم المتحدة.. صحف مدريد تثير غضبا في المغرب

وصفت صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية، المنتخب المغربي، بفريق “الأمم المتحدة”، ما أثار غضبا كبيرا في المغرب.

وقالت الصحيفة الإسبانية، في مقال لها الأحد، بأن إسبانيا ستلعب دور 16 بكأس العالم قطر 2022 ، ضد فريق “الأمم المتحدة” في إشارة للمنتخب المغربي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك راجع لاعتبار أن 13 لاعبا مغربيا ولدوا خارج المملكة، مشيرة إلى أن المنتخب الوطني يضم أكبر عدد من “الأجانب”، وفق تعبيرها، من أصل 137 لاعبا ضمن 832 لاعبا في كأس العالم لا يمثلون مكان ولادتهم.

ورأت صحيفة لافانغوارديا” الإسبانية ، أن المنتخب المغربي هو الفريق الأكثر دولية، إذ يضم ما يصل إلى 13 لاعبا ولدوا خارج الأراضي المغربية، من 6 بلدان منشأ.

وأضافت الصحيفة إلى أن من بين لاعبي المنتخب المغربي البالغ عددهم 26 لاعبا، هناك لاعب ولد في إسبانيا، وهو ظهير باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، الذي ولد وتلقى تعليمه في خيتافي، وتدرب في ريال مدريد.

وحسب الصحيفة الإسبانية، دائما، فإن المنتخب المغربي يلعب له أربعة من مواليد هولندا وهم حكيم زياش ونصير المزراوي وسفيان أمرابط وزكريا أبوخلال.

كما ضمت القائمة ثلاثة آخرين ولدوا في فرنسا، سفيان بوفال ورومان سايس، وواحد في كندا، حارس مرمى إشبيلية ياسين بونو، وآخر في إيطاليا، وليد شديرة.

وتحدثت “لافانغوارديا”، أيضا عن مواليد بلجيكا، وهم سليم أملاح، إلياس الشاعر وبلال الخنوس.

وأشارت الصحيفة الاسبانية، في مقالها، إلى وضعية عبد الصمد الزلزولي، الحامل الجنسيتين والمولود في المغرب، قائلة إنه فضل اختيار المغرب على “البلد الذي استقبله وهو في سن 4 سنوات”.

وردت وسائل إعلام مغربية على تقرير صحيفة “لافانغوارديا”، حيث وصفته بالإساءة، كما اعتبرته تقريرا مخزيا، يدخل في إطار حملة مسعورة قبل المواجهة التي تجمع المنتخبين.

كما خلف المقال جدلا عبر الشبكات وعلق عليه مغردون، بأن لاعبي المنتخب المغربي رغم مولدهم في الخارج لديهم انتماء لبلد آبائهم وأجدادهم وهم أبناء أسر مهاجرة وليسوا أجانب.

ويواجه منتخب المغرب، المنتخب الإسباني، الثلاثاء، بداية من الرابعة زوالا، في ملعب المدينة التعليمية في إطار ثمن نهائي كأس العالم قطر.