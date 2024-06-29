 إسبانيا والشيلي تنضمان لدعوى “الإبادة الجماعية” ضد الكيان الصهيوني

تقدمت إسبانيا، أمس الجمعة، بطلب رسمي للانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بشأن “الإبادة الجماعية” بحق الشعب الفلسطيني.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن بيان لوزارة الخارجية الإسبانية أن هذا التدخل يأتي استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، مستندة إلى المادة 63 من نظام المحكمة.

ومن جهتها، أعلنت الشيلي انضمامها كذلك لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.