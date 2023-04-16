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جواهر

إسبانية تخرج من كهف عميق قضت فيه 500 يوما.. ما قصتها؟

جواهر الشروق
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إسبانية تخرج من كهف عميق قضت فيه 500 يوما.. ما قصتها؟

خرجت سيدة إسبانية من كهف عميق، بعد أن قضت فيه ما يزيد عن 500 يوما بمفردها، ومن دون أي اتصال بالعالم الخارجي.

واعتبرت بياتريس فلاميني، التي مكثت في كهف في موتريل، في مقاطعة غرناطة جنوب إسبانيا، هذا الأمر جزء من تجربة فريدة.

وقالت بياتريس عند مغادرتها الكهف، إنها شعرت براحة شديدة في الداخل، وأكدت أنها لم تكن ترغب في المغادرة.

دخلت المرأة الاسبانية، البالغة من العمر 49 عاما، الكهف الذي يبلغ عمقه 70 مترا في 20 نوفمبر 2021، كما أعلنت على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل يومين من بدء التجربة.

وخرجت من الكهف في 14 أفريل 2023، أي ما مجموعه 509 أيام، أو سنة واحدة وأربعة أشهر و22 يوما.

وكان الهدف المعلن لفلاميني، التي تصف نفسها بأنها متسلقة جبال، أن تبقى في كهف بمفردها، في عزلة، دون مراجع زمنية، أو أخبار، ومن غير اتصال بالعالم الخارجي.

وأفادت مصادر إعلامية، أن بياتريس لم تكن تملك في الكهف إلا جهاز كمبيوتر وجهاز توجيه لإرسال الرسائل النصية ورسائل الفيديو، وفي نفس الوقت، السماح للأشخاص الذين يراقبونها بمتابعة حالتها واحتياجاتها.

وقال الأشخاص الذين ساعدوها في نادي الكهوف من موتريل، وباحثون من جامعات ألميريا وغرناطة ومورسيا وشركة من مدريد، إن هذه الأجهزة تم تعديلها حتى تتمكن من إرسال الرسائل فقط.

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