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اقتصاد

“إستثمار القابضة” القطرية تعلن إنشاء شركة في الجزائر .. التفاصيل

الشروق أونلاين
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“إستثمار القابضة” القطرية تعلن إنشاء شركة في الجزائر .. التفاصيل

 أعلنت شركة “إستثمار القابضة” القطرية، توجهها لإنشاء شركة إستثمارية في الجزائر، بالتعاون مع صندوق الإستثمار الوطني الجزائري.

وبحسب مقال نشرته جريدة الراية القطرية، اليوم الثلاثاء، فقد أعلنت “استثمار القابضة” عبر موقع بورصة قطر عن تأسيس شركةٍ في الجزائر، من خلال شركتها التابعة “أليغانسيا هيلث كير أي إل كيو سيرفيسز” بنسبة استحواذ تقدّر بـ 60%.

ووفقا لذات المصدر، فان صندوق الإستثمار الوطني الجزائري، سيشارك في هذه العملية بنسبة 40%، والتي ستحمل إسم “ألجيريان كتاري هيلث كير سيرفيسز”، وذلك بهدف تنفيذ مشروع “المُستشفى الجزائري القطري الألماني”.

للإشارة، تم التوقيع يوم 12 اكتوبر 2023، في الجزائر العاصمة، على إتفاقية الشروع في إنجاز المستشفى الجزائري-القطري-الألماني بسعة 300 سرير، حيث من المقرر وفق الإتفاق أن يدخل هذا المستشفى حيز الخدمة في سنة 2025.

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