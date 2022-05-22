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الجزائر

إستراتجية جديدة لمكافحة حرائق الغابات خلال صائفة 2022

الشروق أونلاين
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إستراتجية جديدة لمكافحة حرائق الغابات خلال صائفة 2022
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حرائق الغابات

كشف المدير العام للغابات جمال طواهرية عن وضع إستراتجية جديدة لمكافحة حرائق الغابات، بالإضافة عن فتح عدة مسالك غابية ستساهم في إنجاح التدخلات لإخماد الحرائق.

وأكد طواهرية لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الثانية الأحد وضع إستراتجية جديدة لمكافحة حرائق الغابات خلال هذه الصائفة على مستوى كل الولايات، من خلال إشراك المواطنين والجمعيات المهتمة بحماية الثروة الغابية وبالتنسيق مع الحماية المدنية تفاديا للسيناريو الذي عاشته الجزائر السنة الماضية.

وأضاف أنه “تم تسخير كل الإمكانيات لتفادي حرائق الغابات من خلال الشروع في عملية تنقية الغابات وبناء صهاريج مائية” وأضاف “ان مصالحه وضعت شاحنات للتدخل السريع، مجهزة لإطفاء الحرائق على مستوى 40 ولاية، بالإضافة إلى أبراج مراقبة لإرسال الإنذار في حالة نشوب الحرائق”.

وبحلول موسم الاصطياف طالب جمال طواهرية من المواطنين الذين يفضلون الاستجمام في الغابات بحماية الفضاءات الغابية من خلال تجنب إشعال النار بغرض تحضير الشواء الأمر الذي اعتبره السبب الرئيسي في نشوب الحرائق.

من جانب آخر، وفيما يخص الحملة الوطنية للتشجير قال طواهرية انها “متواصلة وسمحت لحد الآن بغرس حوالي 800 ألف شجرة بالتنسيق مع عدة جمعيات”.

أكثر من 9 آلاف عون لمواجهة حرائق الغابات 

تبنّت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية استراتيجية جديدة للوقاية ومكافحة الحرائق، ستتضمّن تجنيد ما يزيد عن 9.400 عونا، حسب ما أكّده وزير القطاع.

وفي 10 ماي 2022، كشف الوزير محمد عبد الحفيظ هنّي في خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات. أن القطاع  نصّب “جهازا عملياتيا” خاصّا، تحسّبا لحملة الوقاية من الحرائق للعام 2022.

ويتكوّن هذا الجهاز العمليات من 401 برج مراقبة، 513 فرقة متنقلة، 63 شاحنة صهريج للتزويد بالمياه، 3261 نقطة مياه.

وفي إطار نفس الجهاز، تمّت تعبئة 1019 ورشة عمل بتعداد 9481 عون قابلا للتجنيد في حالة الضرورة القصوى.

وأدت حرائق الغابات في السنة الماضية، إلى إتلاف ما يزيد عن 100 ألف هكتار من الغطاء النباتي على مستوى 21 ولاية. حسب ما أوضحه الوزير.

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