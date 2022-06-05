إستراتيجية استثمارية جديدة في قطاع الطاقة والمناجم

عرضها عرقاب خلال لقائه وفدا عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري

استعرض وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الإستراتيجية الاستثمارية لقطاع الطاقة والمناجم وآليات وأدوات تنفيذها مع وفد عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري برئاسة رئيسه كمال مولى.

أفاد بيان للوزارة أنّ اللقاء شهد مناقشة عدة محاور على الخصوص “الاستراتيجية الاستثمارية لقطاع الطاقة والمناجم وآليات وأدوات تنفيذها”.

وأكد الوزير أنّ التوجه الحالي لقطاع الطاقة والمناجم من حيث الاستثمار يهدف بشكل أساسي إلى “إزالة كافة المعوقات التي قد تعيق مسار المستثمرين”.

ويهدف أيضا حسب الوزير إلى العمل مع الفاعلين الاقتصاديين بهدف تحقيق أهداف القطاع، لاسيما في مجالات البتروكيمياء، وتطوير التصنيع المحلي لقطع الغيار، واستغلال الموارد المنجمية وفي مجال المعدات الكهربائية ونقل الكهرباء ذات الجهد العالي.

من جهته، أعرب مولى عن رغبة المجلس في المشاركة في الانتعاش الاقتصادي للبلاد وخاصة في مجالات المحروقات والكهرباء والمناجم.

وخلص البيان الى أنّ الطرفين اتفقا على وضع برنامج للعمل والتشاور بهدف تجسيد جهود تنمية الاقتصاد الوطني وخلق الثروة.