إستراتيجية الطاقة لأذربيجان وعلاقتها مع الدول العربية

كان شهر مارس شهرًا مهمًا للغاية في جمهورية أذربيجان. في هذا الشهر، يتم الاحتفال بعيد نوروز بشكل رسمي في أذربيجان، إضافة إلى ألوان هذه الاحتفالات، تم تنفيذ في أذربيجان مشاريع اقتصادية كبرى وتم وضع حجر الأساس لمحطة للطاقة الشمسية في منطقة قره باخ في أذربيجان، ستلبي هذه المحطة التي تبلغ قدرتها 230 ميغاواط احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة، فضلاً عن توسيع إمكاناتنا التصديرية.

أذربيجان بلد جذاب للغاية ومفتوح للاستثمار الأجنبي، تتمتع بمناخ استثماري جيد للغاية، وفي نفس الوقت، تفي بجميع التزاماتها تجاه الشركاء الأجانب، الاستثمار الأجنبي على نطاق واسع في في القطاع غير النفطي هو أحد الأولويات الرئيسية لبلدنا، لأنه منذ سنوات عديدة تم استثمار 10 مليارات دولار في قطاع النفط والغاز، وقد أتاح لنا ذلك تحقيق ما نريده في مجال الطاقة.

تُعد أذربيجان مُصدرًا للنفط الخام والغاز الطبيعي ومنتجات النفط والكهرباء، وتتمتع بإمكانيات كبيرة من حيث صادرات الكهرباء، ونحن واثقون أننا سنكون قادرين على دخول أسواق أخرى بالكهرباء، مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن بناء كل محطة جديدة يزيد أيضًا من إمكاناتنا التصديرية لأذربيجان.

تنمو علاقاتنا التجارية، وهناك فرص كبيرة في مجال السياحة مع الدول العربية، وسيتم فتح فرص واسعة في هذا المجال أيضًا، باختصار، بدأ التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

يتطور التعاون السياسي المتبادل بين أذربيجان والجزائر بنجاح، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الطاقة بين الحكومتين.

وإذ تلاحظ أن العلاقات بين بلدينا على مستوى جيد، فإن التعاون النشط يتم داخل المنظمات الدولية، في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، يتم إجراء مراسلات نشطة في هذا المجال لاستكشاف فرص تكثيف الأنشطة وزيادة حجم التجارة. كما أود أن أؤكد على أهمية تعزيز الاتصالات النشطة بين الجانبين من أجل تنمية العلاقات الثنائية.

اجتماعات وزيارات متبادلة متوقعة وضرورية لتحديد الآفاق المستقبلية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين أذربيجان والجزائر، لمناقشة تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، وزيادة العلاقات التجارية وتحليل الوضع الحالي، وأعتقد أنه يجب علينا استغلال هذه الفرصة لتحقيق تأثير كبير.

منذ بداية عام 2022 تم اتخاذ خطوات مهمة للغاية في مجال الطاقة، في جانفي، وضعت شركة “أكواباور”، وهي شركة سعودية معروفة، حجر الأساس لإنشاء مزرعة رياح بقوة 240 ميغاواط. تم افتتاح محطة طاقة بقدرة 385 ميجاوات بنتها شركة Azerenergy في فيفري، وتم وضع حجر الأساس لمحطة طاقة شمسية بقوة 230 ميجاوات اليوم.

بمعنى آخر، تم إنشاء جيل جديد بقدرات 855 ميغاواط في الأشهر الثلاثة الماضية، وتم بالفعل إنشاء 385 ميغاواط، أنا واثق من أنه في عام 2023، سيتم تضمين قوات إضافية في نظامنا العام، وهذه مجرد البداية. لأن تطوير الطاقة المتجددة هو أولوية بالنسبة لنا. لقد عملنا لسنوات عديدة على حل هذه المشكلة، واليوم نشهد نتائج حقيقية. بشكل عام، الاستقرار الحالي في أذربيجان، والتنمية الاقتصادية، وعلاقاتنا مع البلدان المجاورة، والنقل، والاتصالات، والاتصالات الوثيقة مع البلدان المجاورة فيما يتعلق بخطوط الكهرباء، تخلق حالة فريدة من نوعها حيث أن أذربيجان ليست فقط منتجًا رئيسيًا للنفط الخام والمنتجات النفطية. والغاز الطبيعي، ولكن أيضًا الكهرباء، وستكون مُصدرة.

هناك حاجة كبيرة للكهرباء في البلدان المجاورة لأذربيجان والقارة الأوروبية. نحن ننتج الكهرباء فقط من مصادر صديقة للبيئة – الغاز الطبيعي والمياه والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إن إمكانات الطاقة المتجددة في أذربيجان هائلة. هذا هو السبب في أن شركات الطاقة الرائدة في العالم مهتمة للغاية الآن بالتعاون مع أذربيجان في هذا المجال.

تكمن أعظم إمكانات أذربيجان في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرمني. حسب التقديرات، يمكن أن يصل إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في هذه المنطقة من أذربيجان إلى حوالي 9-10 آلاف ميغاوات. والمفاوضات جارية مع شركة البريطانية ” بريتيش بتروليوم ” ” B P “لبناء محطة للطاقة الشمسية بطاقة توليد تزيد عن 200 ميغاوات، نأمل أن تكون هذه المحادثات ناجحة و تهتم الشركات الكبيرة الأخرى في المنطقة.

خلال احتلال هذه الأراضي لمدة 30 عامًا، دمرت قوات الأرمن جميع البنى التحتية وجميع المباني والمعالم التاريخية والدينية في الأراضي المحتلة الاذربيجانية، وهناك العديد من الوثائق والفيديوهات والصور والمعلومات التي تؤكد ذلك.

على وجه الخصوص، تم تدمير أكثر من 30 محطة للطاقة الكهرومائية في منطقتي كالباجار ولاشين في جمهورية أذربيجان، وقد بدأنا بالفعل أعمالًا واسعة النطاق في الأراضي المحررة الأذربيجانية، بما في ذلك قطاع الطاقة.

في عام 2021، تمت استعادة 4 محطات للطاقة الكهرومائية، تبلغ طاقتها التوليدية الإجمالية 20 ميغاوات، ومن المقرر خلال هذا العام 2022، إعادة بناء 5 محطات للطاقة الكهرومائية ستبلغ طاقتها التوليدية 27 ميجاوات، فإن الحجم ليس كبيرًا جدًا مقارنة بالمحطات الأخرى.

ومع ذلك، فإن عدد هذه المحطات سيكون أكثر من 30 محطة فقط في مقاطعتي كالباجار ولاشين، وهي محطات طاقة مائية، بالطبع، هناك إمكانية أكبر لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أود أن أقول مرة أخرى أنه تم إنشاء جميع البنية التحتية، وتم تحديث الخطوط الداخلية، وتم إنشاء العديد من القطاعات، بما في ذلك 7 محطات فرعية في الأراضي المحررة في عام واحد فقط.