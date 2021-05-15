إستراتيجية جديدة لكسر أسعار البطاطا في الأسواق..!   

بعد تواصل المضاربة بالمادة الأساسية في وجبات الجزائريين

شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، السبت، في عملية جديدة لتفريغ مادة البطاطا من المخازن وضخها في مختلف أسواق الجملة المنتشرة عبر تراب الوطن.

ووفقا للبيان الذي نشره الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم فان هذه العملية التي باشرها ستكون بالتعاون مع 31 متعامل مخزن.

وشملت 13 ولاية (الجزائر، بومرداس، البليدة، تيبازة عين الدفلى، المدية، البويرة، غليزان، الشلف، معسكر، الطارف، مسيلة وسكيكدة)، ستشهد ضخ كميات إضافية من مادة البطاطا تماشيا وإحتياجات السوق من هذه المادة واسعة الإستهلاك.

وقد جاء هذا الإجراء استمرارا لمواجهة ارتفاع الأسعار وكبح جشع المضاربين، من خلال عمليات تموين إستباقية لأسواق الجملة قبيل وبعد عيد الفطر المبارك، وذلك تحسبا للارتفاع النسبي في الطلب مع عودة نشاط المطاعم.

إلى ذلك يدعو الديوان كافة المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء جشع المضاربين من خلال الاستهلاك العقلاني لسيدة المائدة، خصوصا خلال هذه الأيام المباركة التي تعرف عمليات جني محتشمة بحقول مستغانم وعين الدفلى، دون إغفال توقف نشاط الفلاحين وأسواق الجملة في هذه المناسبة الدينية.

كما طمأن الديوان كافة الجزائريين بأن أسعار البطاطا ستشهد استقرارا في الأسعار خلال الأيام القادمة، وذلك فور عودة نشاط عمليات الجني بحقول مستغانم وعين الدفلى ودخول ولايات المدية، البويرة، بومرداس، غليزان، سكيكدة، الطارف والوادي في عمليات جني محصول هذه المادة.