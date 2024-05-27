إستراتيجية طموحة لمضاعفة إنتاج الغاز الجزائري وبلوغ هذا الرقم

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن استراتيجية طموحة تملكها الجزائر من اجل مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وفي تصريح غعلامي للوزير عرقاب، أكد أن الجزائر عازمة على رفع انتاجها من الغاز الطبيعي في غضون الخمس سنوات المقبلة وبلوغ مستوى 200 مليار متر مكعب.

وتحدّث عرقاب، عن توقيع هياته الوزارية لعديد الاتفاقيات مع شركات أجنبية كبيرة في مجال المحروقات، آخرها “إكسون موبيل” الأمريكية، بُغية تطوير قدراتها الانتاجية، خاصة ان الجزائر حاليا تستهلك نصف ما نتنجه من الغاز الطبيعي، والمقدّر إجمالا بنحو 100 مليار متر مكعب.

ولعل من بين ابرز الاتفاقات الموقعة مع الشركات الأجنبية، تلك المرتبطة بـ”إيني” الايطالية، لانشاء خط “غالسي” الذي سيشرف على نقل الغاز بقدرة تصديرية تصل إلى 08 مليار متر مكعب، إلى جانب خط لنقل الهيدروجين وخط آخر لنقل الكهرباء. نحو ايطاليا عبر سردينيا.

وتعدّ الجزائر من كبار مورّدي الغاز الطبيعي في السوق العالمية، خاصة نحو أوربا، عبر أنبوب “ميدغاز” نحو إسبانيا بسعة 08 مليار متر مكعب سنويا، وخط “ترانسميد” نحو إيطاليا بقدرة تصديرية تصل إلى 32.5 مليار متر مكعب سنويا، إلى جانب عمليات تصدير أخرى عبر ناقلات الغاز المسال.