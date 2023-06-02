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اقتصاد
وزير التجارة يخاطب المتعاملين الاقتصاديين:

“إستعدوا لولوج الأسواق الإفريقية.. فمنتجاتنا الأكثر تنافسية”

إيمان كيموش
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“إستعدوا لولوج الأسواق الإفريقية.. فمنتجاتنا الأكثر تنافسية”
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وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني

طالب وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بالاستعداد لولوج الأسواق الإفريقية بالسرعة القصوى والاستفادة من الامتيازات التي تتيحها منطقة التبادل الحر.
وقال وزير التجارة وترقية الصادرات عبر صفحته بالفايسبوك: “شاركت بحر هذا الأسبوع، بالعاصمة الكينية نيروبي، في أشغال المؤتمر الوزاري والدورة الإستثنائية للمجلس الوزاري لوزراء تجارة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية zlecaf، الذي خصص لمناقشة بعض المسائل العالقة في مجال المفاوضات الخاصة بقواعد المنشأ والمتعلقة بقطاع السيارات ومكوناته وقطاع النسيج والملابس”.

وبهدف تشجيع التجارة البينية بين دول القارة، التي تمتلك فيها المنتجات الوطنية الجزائرية تنافسية كبيرة وفرص واعدة، ستُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتُعزز مكانته في القارة الافريقية، فإن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، مدعوون، حسب زيتوني إلى التحضير لدخول أسواق جديدة في القارة عبر منطقة التجارة الحرة الإفريقية والإستفادة من كل الفرص المتاحة.

وأضاف الوزير: “سُنساهم بدورنا كقطاع التجارة وترقية الصادرات في دعم ومرافقة كل المتعاملين، لبلوغ الهدف المنشود ورفع حجم صادراتنا”.

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