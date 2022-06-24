إسحاق بلفوضيل في طريقه إلى نادي الفتح السعودي

بعد أن رفض تمديد عقده مع نادي هرتا برلين الألماني

كشف موقع “ترانسفير ماركت” الألماني أن الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، بات قريبا من الانضمام إلى نادي الفتح السعودي، ليلتحق بكتيبة اللاعبين الجزائريين الناشطين في الدوري السعودي، في صورة وهاب رايس مبولحي ومصطفى زغبة وسفيان بن دبكة وغيرهم، وكان المدافع جمال بلعمري، انضم قبل 3 أيام فقط إلى نادي الخليج السعودي الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، ليعود إلى السعودية بعد أن كان غادرها من بوابة فريقه السابق نادي الشباب، وباتت الأندية السعودية تستقطب عددا كبيرا من اللاعبين الجزائريين بعد تألق العديد منهم هناك، حسب متابعين.

وقال الموقع الألماني إن “المهاجم إسحاق بلفوضيل يمكن أن يواصل مسيرته المهنية في المملكة العربية السعودية”، مشيرا إلى أن المهاجم السابق لنادي هوفنهايم الألماني على وشك التحول من نادي هيرتا برلين إلى نادي الفتح دون التطرق إلى تفاصيل العقد، وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية” قالت في تقرير سابق لها إن إدارة نادي هيرتا برلين وإسحاق بلفوضيل (30 عاما) لم يتوصلا إلى اتفاق لتجديد العقد الذي ينتهي بانقضاء شهر جوان الحالي، بسبب وجود رغبة قوية لدى الدولي الجزائري في البحث عن تجربة أخرى وربما الحصول على عرض أفضل مع تقدمه في السن، وذكرت الصحيفة الألمانية بأن إسحاق بلفوضيل يحوز على العديد من العروض من أندية ألمانية وأخرى خليجية، علما أن المهاجم الذي عاد إلى صفوف “الخضر” شهر مارس الماضي قبل أن يخرج بعدها من حسابات بلماضي في التربص الأخير (شهر جوان)، خاض مع هيرتا برلين 30 مباراة بمختلف المسابقات الموسم المنقضي، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وفي حال تأكد أخبار انتقال بلفوضيل إلى نادي الفتح السعودي، فإنه سيزامل الدولي الجزائري الآخر، سفيان بن دبكة، الذي تحول خلال فترة قصيرة جدّا إلى أحد الأوراق المهمة في حسابات المدير الفني لمنتخب “محاربي الصحراء”، جمال بلماضي، كما يعد، أحد أفضل لاعبي نادي الفتح، ويلّقب إسحاق بلفوضيل باللاعب “الرحّالة” على اعتبار أنه لعب لحوالي 11 ناديا في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والإمارات وألمانيا، فبعد أن تخرج من أكاديمية أولمبيك ليون الفرنسي ولعبه للفريق الأول، لعب مع أندية بولونيا وبارما وانتر وليفرونو بإيطاليا، ثم مع نادي بني ياس الإماراتي، وبعدها مع ستاندار دو لياج البلجيكي، وهوفنهايم وهرتا برلين بألمانيا، في انتظار ترسيم تجربته الجديدة في السعودية.