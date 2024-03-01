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اقتصاد
تقديرا لإنجازاتها المميزة والمحققة من أجل تطوير وتنمية الصناعة الغازية:

إسداء جائزة استحقاق لسوناطراك

الشروق أونلاين
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إسداء جائزة استحقاق لسوناطراك
ح. م

تم اليوم الجمعة، الفاتح مارس، اليوم تنظيم مراسم إسداء جائزة استحقاق لمجمع سوناطراك، تسلمها السيد رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام ممثلا عن المجمع، نظير مساهمة سوناطراك الفعالة في مجال تطوير صناعة الغاز الطبيعي، وهذا عقب اختتام أعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الدول المصدرة للغاز.

حسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري، يقوم منتدى البلدان المصدرة للغاز بإسداء جوائز استحقاق لفائدة شخصيات معنوية أو مادية عند كل دورة، وذلك تقديرا للجهود المبذولة والإنجازات المميزة والمحققة من أجل تطوير وتنمية الصناعة الغازية.

وتم اختيار شركة سوناطراك لمنحها هذه الجائزة  من بين عدة ملفات لشركات وشخصيات فاعلة في مجال صناعة الغاز والتابعة لمختلف الدول الأعضاء في المنتدى.

وتعد سوناطراك أول شركة قامت بتشغيل مركب لتمييع الغاز الطبيعي على المستوى العالمي في مطلع الستينات (1964)، ولم تتوقف منذ ذاك عن توسيع نشاطاته لتشمل مجمل سلسة قيم الصناعة الغازية وتطوير قاعدة صناعية تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات، مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، وفي كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة، عبر عن امتنانه وسعادته بهذه الجائزة الفخرية المسلمة لسوناطراك وعلى اختيار المؤسسة لتتفرّد من بين نظرائها من الشركات التابعة للبلدان الأعضاء بتسلّم هذه الجائزة الفخرية التي تعبر على تميز سوناطراك، حسب ما نقله نفس المصدر.

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