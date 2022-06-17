إسدال ستار البطولة الوطنية في ملعب سطيف

لُعبت مساء الجمعة آخر مباراة، من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم. وانتهت بِفوز وفاق سطيف بِنتيجة ثلاثة أهداف لِهدف على اتحاد العاصمة.

واحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار هذه المباراة، المتأخّرة عن الجولة الـ 34 والختامية من عمر البطولة الوطنية. تحت إدارة حكم الساحة محمد سعيدي.

وسجّل ثلاثية الوفاق كلّ من: رياض بن عياد في الدقيقتَين الـ 4 والـ 44، ومنصف بكرار في الدقيقة الـ 66. وأمضى توقيع الاتحاد محمد جنيدي في الدقيقة الـ 27.

ورفع بن عياد غلّته إلى 7 أهداف في بطولة موسم 2021-2022، مقابل 6 أهداف لِبكرار، في حين أنهى جنيدي موسمه بِهدف.

وإذا كان محمد جنيدي لاعب فتي (19 سنة)، وقد خاض أوّل مباراة له بِزيّ نادي “سوسطارة”. فإن رياض بن عياد استمرّ في تألّقه، بعد تسجيله أوّل هدف بِألوان المنتخب الوطني الجزائري أمام إيران، مساء الأحد الماضي.

وعرفت انطلاقة المباراة توقّف اللاعبين دقيقة صمت، ترحّما على روح الفقيد واللاعب الدولي الجزائري “بلال بن حمودة”.

وتجمّد اتحاد العاصمة في الرّتبة الـ 4 بِرصيد 57 نقطة، وأسدل وفاق سطيف ستار الموسم، يحوز 54 نقطة في المركز الـ 6.

وهكذا سيركن اتحاد العاصمة ووفاق سطيف وبقية أندية حظيرة النخبة إلى الرّاحة، قبل الشروع في تحضيرات الموسم الجديد.