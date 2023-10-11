إسرائيلية تروي: عناصر القسّام قالوا لي”لا تخافي نحن مسلمون” (فيديو)

روت مستوطنة إسرائيلية لقناة 12 العبرية، عن طريقة تعامل القسّام معها عندما اقتحموا بيتها، حيث طمأنوها: “لا تخافي نحن مسلمون لن نؤذيكم”.

وقالت المرأة التي بدت مرتاحة وهي تتحدث لمذيع القناة عما حدث، إنها فجأة سمعت الباب يُفتح، والتقطت أذناها كلاما باللغة العربية.

تابعت وهي تبتسم، أنها حاولت تثبيت الباب مغلقا، ولكنها لم تنجح أمام 6 أفراد من عناصر القسّام، حيث تمكنوا من فتح الباب بطلقة واحدة.

أضافت المستوطنة، أنه من حسن حظهم أن الطلقة مرت بجانبهم دون أن تصيبهم، وبعد أن دخل القساميون عليهم، قالت لهم بالإنجليزية إن معها طفلان.

واصلت: نظر المقاومون إلى بعضهم البعض، ثم قال لي أحدهم بالإنجليزية:” لا تقلقي نحن مسلمون لن نؤذيكم”، الأمر الذي فاجأني، وطمأنني من جهة أخرى.

تابعت المرأة قائلة، إنها جلست مع أطفالها، بينما بقي معها أحد المقاومين، في حين تجول زملاؤه في البيت.

وكشفت المستوطنة أن أحد العناصر شاهد الموز في المطبخ، فقال لها:” هل أستطيع أن آكله؟ أجابت وهي تضحك، قلت له: “نعم تستطيع”.

سأل المذيع المرأة عن حالة طفليها، فقالت إن الكبير كان مضغوط قليلا، بينما كان الطفل الأصغر منهمكا في اللعب بالحاسوب.

تابعت: سألني ابني عندما شاهد المقاومون يتكلمون فيما بينهم: “هل يتشاورون عن كيفية الاعتذار؟ فقلت له على ما يبدو “لا”.

وأشارت المستوطنة في ختام حديثها إلى أن القسّام مكثوا في بيتها ساعتين، ثم أغلق أحدهم الباب وغادروا، وهكذا انتهى الأمر.

بعد تداول هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر النشطاء عن إعجابهم بهذا الموقف الشجاع لرجال المقاومة، وكتب خالد عبد العزيز مغردا: “ليست أخلاق القسّام، بل أخلاق الإسلام علمها للقسام ولغير القسام محمد نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام”.

ودعا مغرد يدعى “مو سليم” إلى” نشر هاته المقاطع باللغة الإنجليزية، و بالهاشتاغات الإنجليزية، حتى يصل للجميع و يفهمه كل العالم”.