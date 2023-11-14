“إسرائيلي يتحرش بمصريات ويصفهن بالحيوانات”.. فيديو متداول يثير ضجة واسعة 

أثار فيديو متداول لسائح إسرائيلي يتحرش بنساء مصريات ويصفهن بالحيوانات جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.

يظهر في الفيديو سائح يقال إنه إسرائيلي في مدينة دهب المصرية، وهو يتحدث مع فتاة مصرية تقوم بتصويره لأنه تحرش بها وبصديقاتها على الشاطئ.

وخاطب السائح الشابة المصرية بالقول: “بالنسبة لي هذه أرض إسرائيل وأنتم مجرد حيوانات”، فيما وصفته الفتاة المصرية بأنه شخص مريض.

وقال نشطاء إن الصهاينة مرضى بداء العظمة، يرون بأنهم أفضل السلالات في العالم ومعتقدهم الراسخ أن أرضهم تمتد من الفرات إلى النيل لذلك يتحرشون بالدول العربية لاستفزازهم وتحقيق مآربهم.

ويتحدث السائح الإسرائيلي مع الفتاة ويوجه لها كلمات غير لائقة، فيما يؤكد أنها لا تعرف شئ عن السياسة وأن هذه بالنسبة له هي أرض إسرائيل.

يذكر أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت سبق وأن وصف الفلسطينيين بالحيوانات ، قائلاً: “نحن نقاتل حيوانات ونتصرف وفقاً لذلك”، وجاءه الرد المزلزل من أبي عبيدة الذي استهزأ به: “أكيد هو يقصد أسود المقاومين”.