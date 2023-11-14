“إسرائيلي يتحرش بمصريات ويصفهن بالحيوانات”.. فيديو متداول يثير ضجة واسعة
أثار فيديو متداول لسائح إسرائيلي يتحرش بنساء مصريات ويصفهن بالحيوانات جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.
يظهر في الفيديو سائح يقال إنه إسرائيلي في مدينة دهب المصرية، وهو يتحدث مع فتاة مصرية تقوم بتصويره لأنه تحرش بها وبصديقاتها على الشاطئ.
وخاطب السائح الشابة المصرية بالقول: “بالنسبة لي هذه أرض إسرائيل وأنتم مجرد حيوانات”، فيما وصفته الفتاة المصرية بأنه شخص مريض.
🛑 سائح إسرائيلي في “دهب المصرية” يتحرش بفتاة مصرية ويقول لها “هذه أرضي أرض إسرائيل”! ويختم كلامه لها
“أنتم مثل الحيوانات”! pic.twitter.com/Szm6vw8c6U
— omar elfatairy (@OElfatairy) November 13, 2023
سائح إسرائيلي في مدينة دهب المصرية بعد ما تحرش ببنات مصريات :
” أنتم حيوانات وهذه أرضي” !!
اللي زار مدن طابا ودهب وشرم الشيخ المصرية يعرف أن المشهد هذا طبيعي لأن السائح الاسرائيلي طول عمره يتعامل على أنه ملك هناك
بإنتظار رد المصريين القوي على الفيزبوك pic.twitter.com/MFpIgrtJqu
— المصريين Out Of Context (@hellomybrozers) November 13, 2023
وقال نشطاء إن الصهاينة مرضى بداء العظمة، يرون بأنهم أفضل السلالات في العالم ومعتقدهم الراسخ أن أرضهم تمتد من الفرات إلى النيل لذلك يتحرشون بالدول العربية لاستفزازهم وتحقيق مآربهم.
سائح إسرائيلي في “دهب المصرية” يقول لفتاة مصرية “هذه أرضي أرض إسرائيل”! ويختم كلامه لها بـ “أنتم مثل الحيوانات”!
هذا دينهم وديدنهم وهذا اعتقادهم المقدس بأن أرضهم تمتد من النيل إلى الفرات، وما يحدث حالياً في غزة مقدمات لتحقيق مآربهم حتى وإن طال الزمان.. [غزة هي أول الحصون… pic.twitter.com/ezWW4rd4d5
— الناصر أحمد 🇵🇸 (@alnasser_ahmedd) November 13, 2023
ويتحدث السائح الإسرائيلي مع الفتاة ويوجه لها كلمات غير لائقة، فيما يؤكد أنها لا تعرف شئ عن السياسة وأن هذه بالنسبة له هي أرض إسرائيل.
#شاهد كيف قام سائح إسرائيلي في مدينة “دهب المصرية”، بمهاجمة فتيات مصريات، قائلاً:
“هذه أرضي أرض إسرائيل.. أنتم مثل الحيوانات”. pic.twitter.com/LwYwUNSvMX
— مفتاح (@keymiftah79) November 13, 2023
يذكر أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت سبق وأن وصف الفلسطينيين بالحيوانات ، قائلاً: “نحن نقاتل حيوانات ونتصرف وفقاً لذلك”، وجاءه الرد المزلزل من أبي عبيدة الذي استهزأ به: “أكيد هو يقصد أسود المقاومين”.