إسرائيل تصف رئيس إيران بـ “جزار طهران”
ألقى رئيس إيران إبراهيم رئيسي، الأربعاء، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وصف فيها “اسرائيل” بأنها “أكبر منظمة ارهابية حكومية”، فيما ردت تل أبيب بنعته بـ “جزار طهران”.
وقال رئيسي في خطابه بأن “الحصار الشامل اليوم المفروض على غزة، جعلها أكبر سجن في العالم”، ووصف اسرائيل بالكيان غير الشرعي، “أجندتها قتل النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية”. وأن “الحل الوحيد هو بالرجوع إلى أصوات جميع الفلسطينيين، في إطار استفتاء شامل، لتقرير مصير الشعب الفلسطيني”.
وأكد الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه يؤيد استئناف المفاوضات لإنقاذ الاتفاق المبرم حول برنامج بلاده النووي المتوقفة منذ انتخابه، إذا كان هدفها النهائي رفع كل العقوبات التي وصفها بـ “الجائرة”.
وفي ردها على كلمة رئيسي وصفت الخارجية الإسرائيلية الرئيس الإيراني بـ”جزار طهران” وقالت إن كلامه “مليء بالأكاذيب والسخرية”.
وطالبت الخارجية الإسرائيلية المجتمع الدولي بإدانة النظام الإيراني ومنع إمكانية امتلاكه القدرات والأسلحة النووية” وقالت إن “نظام آية الله في إيران يشكل تهديدا واضحا ومباشرا للشرق الأوسط والسلام العالمي”، مشيرة إلى أنه نظام “يشجع ويمول الإرهاب”.