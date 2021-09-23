إسرائيل تصف رئيس إيران بـ “جزار طهران”

ألقى رئيس إيران إبراهيم رئيسي، الأربعاء، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وصف فيها “اسرائيل” بأنها “أكبر منظمة ارهابية حكومية”، فيما ردت تل أبيب بنعته بـ “جزار طهران”.

وقال رئيسي في خطابه بأن “الحصار الشامل اليوم المفروض على غزة، جعلها أكبر سجن في العالم”، ووصف اسرائيل بالكيان غير الشرعي، “أجندتها قتل النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية”. وأن “الحل الوحيد هو بالرجوع إلى أصوات جميع الفلسطينيين، في إطار استفتاء شامل، لتقرير مصير الشعب الفلسطيني”.