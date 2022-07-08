إسرائيل تطلب من السعودية تسيير رحلات جوية إلى الحج

قال وزير التعاون الإقليمي لدى الكيان الصهيوني إنه طلب من السعودية السماح باستقبال رحلات طيران مباشرة من تل أبيب للحجاج المسلمين.

كما يطلب المسؤولون الصهاينة كذلك توسعة السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق الأراضي السعودية وهي في طريقها لوجهات في آسيا.

وقال وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج إن سلطات الكيان تعمل على إخراج ما اعتبرها اتصالات سرية بين البلدين، وأغلبها يتعلق بالتجارة إلى العلن بدرجة أكبر.

وأضاف الوزير “أريد أن أرى اليوم الذي أغادر فيه من مطار بن جوريون إلى جدة لأداء فريضة الحج” بالمملكة.

وقال لإذاعة جيش الاحتلال “لقد تناولت هذا الأمر مع السعودية وآمل حقيقة أن يأتي هذا اليوم” دون أن يوضح متى أو أين بحث هذا الأمر.

وتستقبل السعودية منذ فترة طويلة الحجاج القادمين من الكيان الصهيوني، لكن يتعين عليهم السفر عبر دولة ثالثة. وقال فريج إن ذلك يرفع تكلفة السفر إلى نحو 11500 دولار لرحلة مدتها أسبوع. ويدفع الحجاج من الدول المجاورة نحو نصف هذا المبلغ.

وقال مسؤول صهيوني لرويترز “نجري محادثات للحصول على حقوق طيران عامة (فوق السعودية) إلى وجهات غير دبي وأبوظبي والمنامة. سيوفر ذلك وقتا كثيرا للوصول إلى جهات في آسيا، على سبيل المثال”.