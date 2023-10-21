إسرائيل حليف أمريكا الوحيد في المنطقة

سؤال كبير من المهم أن يُثار اليوم: لماذا لم يُسقط الأميركان المسيّرات عندما ضربت جوهرة صناعة النفط ⁧‫السعودية‬⁩ و عاصمة ⁧‫الأمارات‬⁩؟ وقتها طلب ترمب شراء الأسلحة! واضح إن الحليف الوحيد لأميركا إسرائيل.

‏جبهة غير متوقعة فُتحت، بحسب الواشنطن بوست فإن العملية أضخم مما أعلن عنه، وهو ما يعني إن ⁧‫طوفان الأقصى‬⁩ وصل ⁧‫اليمن‬⁩ وتهديدات الحوثيين لم تكن مجرد كلام.

‏مسؤولان دفاعيان قالا للصحيفة ” إن مدمرة تابعة للبحرية في البحر الأحمر أسقطت ما لا يقل عن 15 طائرة بدون طيار وأربعة صواريخ كروز أطلقت من اليمن يوم الخميس، في حادثة استمرت ساعات وأكبر مما تم الإبلاغ عنه في البداية.

‏وقال المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية القضية، “إن المدمرة الأمريكية “يو إس إس كارني” أسقطت الذخائر بعد أن أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران.

وقال المسؤولون إن صواريخ كروز كانت متجهة على ما يبدو نحو إسرائيل، في حين لم يُكشف عن اتجاه الطائرات بدون طيار”.

‏هذه محاولات غبية للحد من وقع الضربة، فهل يعقل أن يحدد اتجاه المسيّرات ولا يحدد اتجاه الصواريخ ؟

‏وكشف الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، عن العملية يوم الخميس، مشيراً بعد ذلك إلى أنه تم إسقاط ثلاثة صواريخ كروز للهجوم الأرضي و”عدة” طائرات بدون طيار.

وقال رايدر يوم الخميس إن وزارة الدفاع تقوم بتقييم ما إذا كانت الطائرات بدون طيار تستهدف المدمرة. وقال أحد مسؤولي الدفاع يوم الجمعة إن هذا لا يزال هو الحال، لكنه أشار إلى أن الأفراد على متن السفينة يعتقدون أن الطائرات بدون طيار تشكل تهديدًا.

‏وقال مسؤولو الدفاع إنه لم تقع حوادث مماثلة حتى وقت متأخر من يوم الجمعة في الشرق الأوسط.

‏وهذا غباء مقصود، هل توقّف العدوان أم نفدت المسيّرات والصواريخ