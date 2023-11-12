“إسرائيل لم تترك جريمة حرب إلا وارتكبتها” يقول وزير الخارجية الأردني

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "إسرائيل لم تترك جريمة حرب إلا وارتكبتها"، كما طالب باتخاذ موقف دولي "مباشر" تجاه "جرائم الحرب الإسرائيلية".

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن “إسرائيل لم تترك جريمة حرب إلا وارتكبتها”، كما طالب باتخاذ موقف دولي “مباشر” تجاه “جرائم الحرب الإسرائيلية”. هذا في اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد 12 نوفمبر.

حسب ما نقلته وكالة “الأناضول” عن بيان وزارة الخارجية الأردني، أيمن الصفدي أكد أن “عدم اتخاذ موقف دولي مباشر يطالب بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ويؤسس لمحاسبة مسؤوليها قانونياً وسياسياً عليها، يمثل غطاء للعدوان يعري حقيقة الانتقائية في تطبيق القانون الدولي”.

الوزير الأردني اعتبر أن ذلك “يحتم تفسير مقاربة المواقف الدولية إزاء العدوان الوحشي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من زاوية الهوية والجنسية”.

كما شدد الصفدي على “ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً مباشراً إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية مبنياً على نفس المبادئ القانونية ومنظومة القيم الإنسانية التي بنى عليها الاتحاد الأوروبي محاججته لحشد الدعم الدولي لموقفه إزاء الأزمة الأوكرانية”.

وزير الخارجية الأردني قال لبوريل أثناء مكالمته أن “إن إسرائيل لم تترك جريمة حرب إلا وارتكبتها، ولا خطوط حمراء إنسانية وأخلاقية إلا وتجاوزتها، ولا نصاً قانونياً إلا وخرقته في عدوانها الهمجي الذي وصل حد الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة”، وفق ما نقلته الوكالة.

وبالرغم من ذلك، يضيف الصفدي أن “لا مجلس الأمن ولا الاتحاد الأوروبي طالبا بوقف النار في موقف يمثل الحد الأدنى الذي تفرضه المسؤوليات القانونية والأخلاقية”.

وعتبر أن “هذا الفشل الدولي في تحمل المسؤوليات الإنسانية والقانونية في مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية يرسل رسالة واحدة هي أن هوية الضحية وهوية الجلاد هما المعيار الذي يطبق وفقه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، أو يهملوا حبراً على ورق، وأن إسرائيل فوق القانون الدولي وفوق المساءلة”.

وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، حذر من أن “تداعيات هذا الفشل ستحاصر منظومة العمل الدولية لفترة طويلة”.