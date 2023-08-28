إسطنبول تستقبل أكبر عدد من السيّاح منذ 10 سنوات

خلال شهر واحد في جويلية 2023

استقبلت إسطنبول التركية أكبر عدد من السياح الأجانب في شهر واحد منذ 10 سنوات، بعد استضافتها ما يزيد عن 1.873 مليون سائح في جويلية الماضي.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول، فقد استقبلت المدينة أكثر من 9.776 مليون سائح، خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الماضي. بارتفاع نسبته 15 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

واحتل الروس المركز الأول من بين القادمين إلى إسطنبول في شهر جويلية، بـ 185 ألف سائح. وبعدهم الألمان والسعوديون بـ 135 ألف سائح من كل بلد.

وفي المرتبة الرابعة حلّ الأمريكيون بـ 105 آلاف سائح، ثم والإيرانيون بـ 97 ألفا، والفرنسيون والبريطانيون بـ 69 ألف سائح من كلّ من البلدين. وجاء العراقيون ثامنا بـ 51 ألف سائح، والكويتيون تاسعا بـ 45 ألف سائح.