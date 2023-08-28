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خلال شهر واحد في جويلية 2023

إسطنبول تستقبل أكبر عدد من السيّاح منذ 10 سنوات

الشروق أونلاين
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إسطنبول تستقبل أكبر عدد من السيّاح منذ 10 سنوات
أرشيف
إسطنبول

استقبلت إسطنبول التركية أكبر عدد من السياح الأجانب في شهر واحد منذ 10 سنوات، بعد استضافتها ما يزيد عن 1.873 مليون سائح في جويلية الماضي.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول، فقد استقبلت المدينة أكثر من 9.776 مليون سائح، خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الماضي. بارتفاع نسبته 15 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

واحتل الروس المركز الأول من بين القادمين إلى إسطنبول في شهر جويلية، بـ 185 ألف سائح. وبعدهم الألمان والسعوديون بـ 135 ألف سائح من كل بلد.

وفي المرتبة الرابعة حلّ الأمريكيون بـ 105 آلاف سائح، ثم والإيرانيون بـ 97 ألفا، والفرنسيون والبريطانيون بـ 69 ألف سائح من كلّ من البلدين. وجاء العراقيون ثامنا بـ 51 ألف سائح، والكويتيون تاسعا بـ 45 ألف سائح.

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